Рецепт дня: суп-пюре из кабачка с чесноком

Нежный суп-пюре из кабачка с чесноком. Блюдо получается очень легким, а чеснок придает блюду пикантную остринку.
Ингредиенты
Приготовление
1 Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. В кастрюле разогрейте растительное и сливочное масло. Добавьте измельченные лук и чеснок.
2 Обжарьте 2 минуты, часто помешивая, на большом огне. Затем уменьшите огонь до минимального, накройте кастрюлю крышкой и тушите 3 минуты.
3 Кабачок промойте и нарежьте кубиками среднего размера. Добавьте кабачок в кастрюлю к луку и чесноку.
4 Тушите содержимое 3-5 минут. Затем влейте 500 мл воды. Доведите до кипения, добавьте соль, перец и мускатный орех. Варите на небольшом огне 15-20 минут до полной готовности кабачка.
5 Взбейте суп при помощи погружного блендера в однородную массу.
Подавайте суп-пюре из кабачка с чесноком сразу же после приготовления, украсив веточкой свежего укропа и щепоткой мускатного ореха.
Приятного аппетита!