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Рецепт дня: суп-пюре из кабачка с чесноком

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Рецепт дня: суп-пюре из кабачка с чесноком
07:46 Сегодня Телеграф

У этого супа мягкий вкус и нежная кремовая консистенция, поэтому он подойдет даже для самых маленьких членов твоей семьи.

Нежный суп-пюре из кабачка с чесноком. Блюдо получается очень легким, а чеснок придает блюду пикантную остринку.

Ингредиенты

  • Кабачок молодой - 450 г
  • Чеснок (небольшой) - 1 головка
  • Лук репчатый (средний) - 1 шт.
  • Масло сливочное - 30 г
  • Масло растительное - 1 ст. ложка
  • Соль - 0,5 ч. ложки
  • Перец черный молотый - на кончике ножа
  • Орех мускатный тертый - на кончике ножа
  • Укроп (для подачи, по желанию) - 1 веточка

Приготовление

1 Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. В кастрюле разогрейте растительное и сливочное масло. Добавьте измельченные лук и чеснок.

2 Обжарьте 2 минуты, часто помешивая, на большом огне. Затем уменьшите огонь до минимального, накройте кастрюлю крышкой и тушите 3 минуты.

3 Кабачок промойте и нарежьте кубиками среднего размера. Добавьте кабачок в кастрюлю к луку и чесноку.

4 Тушите содержимое 3-5 минут. Затем влейте 500 мл воды. Доведите до кипения, добавьте соль, перец и мускатный орех. Варите на небольшом огне 15-20 минут до полной готовности кабачка.

5 Взбейте суп при помощи погружного блендера в однородную массу.

Подавайте суп-пюре из кабачка с чесноком сразу же после приготовления, украсив веточкой свежего укропа и щепоткой мускатного ореха.

Приятного аппетита!

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