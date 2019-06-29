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Рецепт дня: яичный рулет с сыром и зеленью

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Рецепт дня: яичный рулет с сыром и зеленью
07:51 Сегодня Телеграф

Замечательный рулет! Особенно он порадует любителей сыра. Очень нежный, с яично-сырным вкусом.

Сделать завтрак вкусным, ярким и необычным очень просто. Нужно лишь ваше желание, набор простых продуктов и немного времени. Такой яичный рулет с сыром и зеленью получается очень нежным, вкусным, с румяной корочкой.

Ингредиенты

  • Яйца - 3 шт.
  • Сыр моцарелла - 50 г
  • Сыр твердый - 15 г
  • Масло сливочное - 15 г
  • Петрушка свежая - 3 веточки
  • Орегано сушеный - 1 щепотка
  • Базилик сушеный - 1 щепотка
  • Чеснок сушеный - 1 щепотка
  • Соль - по вкусу
  • Масло растительное - для смазывания сковороды

Приготоления

1 Два вида сыра по отдельности трем на мелкой терке. Петрушку мелко нарезаем, оставив одну веточку для подачи.

2 Отделяем белки от желтков.

3 В белок добавляем немного соли, слегка взбиваем.

4 Желтки солим. Добавляем петрушку, сушеные травы и твердый сыр. Перемешиваем.

5 В сковороде растапливаем сливочное масло.

6 Выливаем на сковороду желтковую смесь и постоянно помешиваем лопаткой, чтобы они схватились.

7 Сдвигаем желтки в одну сторону сковороды. Слегка смазываем сковороду растительным маслом.

8 Выливаем половину белков и даем им схватиться.

9 Начиная с желтков, сворачиваем рулет и сдвигаем его к краю сковороды.

10 На освободившуюся часть сковороды выливаем оставшиеся белки, даем схватиться и продолжаем сворачивать рулет.

11 Снова сдвигаем рулет к краю сковороды, а на свободную часть сковороды выкладываем сыр моцарелла.

12 На сыр кладем яичный рулет и ждем около минуты.

13 Затем переворачиваем рулет на другую сторону и заворачиваем в расплавленный сыр. Обжариваем яичный рулет с сыром до зарумянивания.

Посыпаем яичный рулет с сыром свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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