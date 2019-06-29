Рецепт дня: яичный рулет с сыром и зеленью

Сделать завтрак вкусным, ярким и необычным очень просто. Нужно лишь ваше желание, набор простых продуктов и немного времени. Такой яичный рулет с сыром и зеленью получается очень нежным, вкусным, с румяной корочкой.
Ингредиенты
Приготоления
1 Два вида сыра по отдельности трем на мелкой терке. Петрушку мелко нарезаем, оставив одну веточку для подачи.
2 Отделяем белки от желтков.
3 В белок добавляем немного соли, слегка взбиваем.
4 Желтки солим. Добавляем петрушку, сушеные травы и твердый сыр. Перемешиваем.
5 В сковороде растапливаем сливочное масло.
6 Выливаем на сковороду желтковую смесь и постоянно помешиваем лопаткой, чтобы они схватились.
7 Сдвигаем желтки в одну сторону сковороды. Слегка смазываем сковороду растительным маслом.
8 Выливаем половину белков и даем им схватиться.
9 Начиная с желтков, сворачиваем рулет и сдвигаем его к краю сковороды.
10 На освободившуюся часть сковороды выливаем оставшиеся белки, даем схватиться и продолжаем сворачивать рулет.
11 Снова сдвигаем рулет к краю сковороды, а на свободную часть сковороды выкладываем сыр моцарелла.
12 На сыр кладем яичный рулет и ждем около минуты.
13 Затем переворачиваем рулет на другую сторону и заворачиваем в расплавленный сыр. Обжариваем яичный рулет с сыром до зарумянивания.
Посыпаем яичный рулет с сыром свежей зеленью.
Приятного аппетита!