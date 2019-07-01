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Рецепт дня: запеканка из кабачков с плавленым сыром

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Рецепт дня: запеканка из кабачков с плавленым сыром
08:19 Сегодня Телеграф

Очень вкусная и полезная запеканка из любимого овоща!

Блюд из кабачков великое множество, но эту запеканку вы точно захотите приготовить еще не раз. Простая в приготовлении запеканка из кабачков с плавленым сыром непременно порадует вас своим нежным вкусом. Отличное овощное блюдо для ужина.

Ингредиенты

  • Кабачки - 500 г
  • Сыр плавленый сливочный - 180 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Лук репчатый - 100 г
  • Масло растительное - 2 ст. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Для смазывания и посыпания формы:

  • Масло сливочное - 10 г
  • Мука - 1 ч. ложка

Приготовление

1 Кабачок нарезаем кружочками или полукружочками.

2 Лук очищаем и нарезаем полукольцами.

3 В миску кладем лук и кабачки, солим и перчим по вкусу. Добавляем растительное масло и перемешиваем.

4 Сыр нарезаем ломтиками.

5 Ломтики сыра кладем к овощам и перемешиваем. Включаем духовку и разогреваем до 180 градусов.

6 Содержимое миски перекладываем в кастрюлю и, постоянно перемешивая, прогреваем, пока сыр почти не расплавится.

7 Яйца разбиваем в миску и взбалтываем.

8 Вливаем яйца в кастрюлю с кабачками. Перемешиваем.

9 Форму для запекания смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой.

10 Содержимое кастрюли выкладываем в форму. Готовим кабачки с сыром и яйцами в духовке при 180 градусах 30 минут.

Подаем запеканку из кабачков к столу в горячем виде.

Приятного аппетита!

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