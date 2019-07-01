Рецепт дня: запеканка из кабачков с плавленым сыром

Блюд из кабачков великое множество, но эту запеканку вы точно захотите приготовить еще не раз. Простая в приготовлении запеканка из кабачков с плавленым сыром непременно порадует вас своим нежным вкусом. Отличное овощное блюдо для ужина.
Ингредиенты
Для смазывания и посыпания формы:
Приготовление
1 Кабачок нарезаем кружочками или полукружочками.
2 Лук очищаем и нарезаем полукольцами.
3 В миску кладем лук и кабачки, солим и перчим по вкусу. Добавляем растительное масло и перемешиваем.
4 Сыр нарезаем ломтиками.
5 Ломтики сыра кладем к овощам и перемешиваем. Включаем духовку и разогреваем до 180 градусов.
6 Содержимое миски перекладываем в кастрюлю и, постоянно перемешивая, прогреваем, пока сыр почти не расплавится.
7 Яйца разбиваем в миску и взбалтываем.
8 Вливаем яйца в кастрюлю с кабачками. Перемешиваем.
9 Форму для запекания смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой.
10 Содержимое кастрюли выкладываем в форму. Готовим кабачки с сыром и яйцами в духовке при 180 градусах 30 минут.
Подаем запеканку из кабачков к столу в горячем виде.
Приятного аппетита!