Рецепт дня: рыбная солянка

Солянка рыбная - шедевр в сфере супов и первых блюд. Она кардинально и выгодно отличается от мясных разновидностей этого рецепта.

Конечно, рыбная солянка не такая популярная, как мясная. Но, приготовив солянку с рыбой однажды, вы навсегда влюбитесь в этот неповторимый вкус. А если возьмете не просто свежую рыбу, а подкопченную стерлядь, рыбная солянка станет вашим любимым супом.

Ингредиенты

Стерлядь подкопченная - 350 г

Карась свежий - 250 г

Лук репчатый - 100 г

Морковь - 50 г

Картофель - 200 г

Помидор - 200 г

Огурец соленый - 110 г

Масло растительное - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Оливки - 10 г

Петрушка свежая - 20 г

Лавровый лист - 2 шт.

Перец черный горошком - по вкусу

Вода - 1 л

Для подачи:

Сметана - по вкусу

Лимон - 40 г

Петрушка свежая - 10 г

Приготовления

1 У стерляди отрежьте хвост и голову, удалите жабры, снимите кожу. Филе стерляди нарежьте кусочками.

2 У карася удалите жабры и внутренности. Тщательно вымойте карася снаружи и внутри.

3 Помидор промойте, разрежьте на дольки и удалите кожицу ножом. Мякоть помидора нарежьте мелкими кубиками.

4 Лук очистите и разрежьте на 2 части - 40 и 60 г. Морковь очистите и разрежьте на 4 части. В кастрюлю выложите карася, голову, хвост и кожу стерляди. Добавьте 40 г лука, морковь, стебли петрушки, кожицу помидора, черный перец горошком и лавровый лист. Влейте воду и варите рыбный бульон на среднем огне, убирая пену, в течение 35 минут.

5 Бульон процедите. Овощи и карась не понадобятся. Перелейте бульон обратно в кастрюлю и доведите до кипения.

6 Картофель очистите, вымойте и нарежьте средними кубиками. Отправьте картофель в бульон и варите в течение 10 минут, до готовности.

7 Оставшийся лук и соленый огурец мелко нарежьте.

В сковороду налейте растительное масло. Обжарьте лук с огурцом на среднем огне в течение 5 минут.

8 Добавьте в сковороду мякоть помидора и тушите еще 5 минут на среднем огне.

9 Добавьте стерлядь и обжаренные овощи в кастрюлю с бульоном. Доведите до кипения и варите в течение 5 минут на небольшом огне.

10 Листья петрушки мелко нарежьте. Оливки разрежьте на четыре части.

11 Добавьте петрушку и оливки в солянку из стерляди, посолите. Перемешайте и доведите до кипения. Варите одну минуту на большом огне

12 Снимите кастрюлю с рыбной солянкой с огня.

13 Разлейте рыбную солянку по тарелкам, украсьте лимоном и рубленой петрушкой. Добавьте в каждую порцию солянки сметану и подавайте.

Приятного аппетита!