Рецепт дня: рыбная солянка

Конечно, рыбная солянка не такая популярная, как мясная. Но, приготовив солянку с рыбой однажды, вы навсегда влюбитесь в этот неповторимый вкус. А если возьмете не просто свежую рыбу, а подкопченную стерлядь, рыбная солянка станет вашим любимым супом.
Ингредиенты
Для подачи:
Приготовления
1 У стерляди отрежьте хвост и голову, удалите жабры, снимите кожу. Филе стерляди нарежьте кусочками.
2 У карася удалите жабры и внутренности. Тщательно вымойте карася снаружи и внутри.
3 Помидор промойте, разрежьте на дольки и удалите кожицу ножом. Мякоть помидора нарежьте мелкими кубиками.
4 Лук очистите и разрежьте на 2 части - 40 и 60 г. Морковь очистите и разрежьте на 4 части. В кастрюлю выложите карася, голову, хвост и кожу стерляди. Добавьте 40 г лука, морковь, стебли петрушки, кожицу помидора, черный перец горошком и лавровый лист. Влейте воду и варите рыбный бульон на среднем огне, убирая пену, в течение 35 минут.
5 Бульон процедите. Овощи и карась не понадобятся. Перелейте бульон обратно в кастрюлю и доведите до кипения.
6 Картофель очистите, вымойте и нарежьте средними кубиками. Отправьте картофель в бульон и варите в течение 10 минут, до готовности.
7 Оставшийся лук и соленый огурец мелко нарежьте.
В сковороду налейте растительное масло. Обжарьте лук с огурцом на среднем огне в течение 5 минут.
8 Добавьте в сковороду мякоть помидора и тушите еще 5 минут на среднем огне.
9 Добавьте стерлядь и обжаренные овощи в кастрюлю с бульоном. Доведите до кипения и варите в течение 5 минут на небольшом огне.
10 Листья петрушки мелко нарежьте. Оливки разрежьте на четыре части.
11 Добавьте петрушку и оливки в солянку из стерляди, посолите. Перемешайте и доведите до кипения. Варите одну минуту на большом огне
12 Снимите кастрюлю с рыбной солянкой с огня.
13 Разлейте рыбную солянку по тарелкам, украсьте лимоном и рубленой петрушкой. Добавьте в каждую порцию солянки сметану и подавайте.
Приятного аппетита!