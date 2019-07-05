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Идеальный стейк: советы по приготовлению вкусного мяса

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Идеальный стейк: советы по приготовлению вкусного мяса
16:21 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Многие повара хорошо разбираются в стейков и на этом пути научились многим полезным трюкам. Вот несколько советов от шеф-поваров по приготовлению идеального стейка.

  • 1

    Выбор более толстого среза мяса поможет вам лучше контролировать температуру вашего стейка.

    Тонкие стейки очень легко подгорают.

  • 2

    Если вы хотите ароматный стейк, поищите кусочки мяса с мраморностью.

    Выбирая кусочек мяса, обратите внимание на большое количество мраморных прожилок - маленьких белых пятен жира, которые вы видите в нежирном красном мясе. Чем больше мраморности в стейке, тем лучше он будет на вкус.

  • 3

    Приправить свой стейк можно сложно, или просто.

    Мы твердо верим, что когда вы начинаете с высококачественного стейка, вам не нужно ничего, кроме соли и перца. Эти простые приправы улучшают натуральные вкусовые качества стейка, не подавляя их. Тем не менее, это может быть весело экспериментировать с различными вкусами.

  • 4

    Попробуйте использовать чугунную сковороду, чтобы приготовить стейк.

    Тара Лазар, владелец и шеф-повар F10 Creative в Палм-Спрингс, штата Калифорния, рассказала, что чугунная сковорода идеально подходит для приготовления стейков из-за того, что мясо хорошо обжаривается.

  • 5

    Если вы используете сковороду, держите стейк в центре.

    Осторожно положите стейк в середину сковороды, где жарко.

  • 6

    Убедитесь, что гриль очень горячий, прежде чем добавлять к нему стейк, и избегайте слишком быстрого перемещения мяса.

    Вы должны слышать шипение говядины. Это поможет развить вкусную корочку.

  • 7

    Попробуйте использовать термометр для мяса.

    Лучший способ узнать, готово ли мясо, - это иметь термометр для мяса. Как правило, внутренняя температура вашего стейка может сказать вам, какой степени готовности мяса вы достигли.

  • 8

    После того, как вы приготовите свой стейк, дайте ему отдохнуть.

    Независимо от того, как вы готовили свой стейк, вам нужно дать ему постоять около пяти минут, прежде чем разрезать его или начать его есть.

  • 9

    И, наконец, помните, как вы режете свой стейк.

    Прежде чем нарезать стейк, убедитесь, что у вас острый нож. Затем возьмите свой стейк и определите, в каком направлении идут волокна. Используя длинные, плавные движения, а не распиливающие движения, нарезайте кусочки поперек волокон.

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Мясо, Кулинария, Стейк, Приготовления.
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