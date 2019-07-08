Рецепт дня: творожно-сырные котлетки

Для создания сырных котлеток вы можете использовать любую зелень (измельченную петрушку, кинзу, укроп или базилик). Это может быть как свежая зелень, так и сухие пряности.
Для жарки творожных котлет вы можете использовать любое масло (оливковое, подсолнечное, кукурузное). Главное – чтобы это был рафинированный продукт, который не испортит вкус готового блюда.
Творожно-сырные котлетки подойдут для тех людей, которые не употребляют мяса. Благодаря большому количеству белка, они помогут насытить организм и напитать тело полезными веществами.
Ингредиенты
Приготовление
1 Выкладываем в миску творожную массу, добавляем щепотку соли.
2 Вводим в молочную смесь сырое яйцо.
3 Добавляем любую зелень, измельченный (выдавленный через пресс) чеснок.
4 Шинкуем (с помощью кулинарной терки) твердый сыр.
5 Тщательно смешиваем массу, чтобы она стала однородной.
6 Формируем из творожной массы небольшие котлетки, покрываем их с каждой стороны панировочными сухарями.
7 Выкладываем сырную заготовку в сотейник с горячим маслом, готовим по 4-5 минут с каждой стороны.
Подаем творожно-сырные котлетки в любое время.
Приятного аппетита!