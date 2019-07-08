Рецепт дня: творожно-сырные котлетки

Интересный вариант недорогой, оригинальной и пикантной закуски, созданной всего из нескольких ингредиентов.

Для создания сырных котлеток вы можете использовать любую зелень (измельченную петрушку, кинзу, укроп или базилик). Это может быть как свежая зелень, так и сухие пряности.

Для жарки творожных котлет вы можете использовать любое масло (оливковое, подсолнечное, кукурузное). Главное – чтобы это был рафинированный продукт, который не испортит вкус готового блюда.

Творожно-сырные котлетки подойдут для тех людей, которые не употребляют мяса. Благодаря большому количеству белка, они помогут насытить организм и напитать тело полезными веществами.

Ингредиенты

Сыр твердый (желательно с ярко выраженным ароматом и вкусом) - 200 г

Творог - 200 г

Яйца - 2 шт.

Чеснок - несколько долек (по вкусу)

Зелень укропа или кинзы, измельченная - по вкусу

Сухари из белого хлеба, измельченные (панировочные сухари) - 2-3 ст.л.

Соль - по вкусу

Масло растительное рафинированное - для жарки

Приготовление

1 Выкладываем в миску творожную массу, добавляем щепотку соли.

2 Вводим в молочную смесь сырое яйцо.

3 Добавляем любую зелень, измельченный (выдавленный через пресс) чеснок.

4 Шинкуем (с помощью кулинарной терки) твердый сыр.

5 Тщательно смешиваем массу, чтобы она стала однородной.

6 Формируем из творожной массы небольшие котлетки, покрываем их с каждой стороны панировочными сухарями.

7 Выкладываем сырную заготовку в сотейник с горячим маслом, готовим по 4-5 минут с каждой стороны.

Подаем творожно-сырные котлетки в любое время.

Приятного аппетита!