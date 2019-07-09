Рецепт дня: картофельная пицца

Эта пицца приготовлена с традиционной начинкой, но на необычной основе - из картофеля.
Получается быстро, очень вкусно, сытно, и плюс в том, что в качестве начинки можно использовать все, что душе угодно! Такая вариация подойдет и для того, чтобы накормить голодных домочадцев и для нежданно-негаданно нагрянувших гостей, все останутся сыты и довольны!
Ингредиенты
Для основы:
Для начинки:
Приготовление
1 Очищенный картофель натереть на терке.
2 Выложить картофель в сито, промыть холодной водой и хорошо отжать.
3 Добавить в картофель яйцо, соль и специи. Перемешать.
4 Всыпать муку. Хорошо перемешать до однородности.
5 Нагреть сковороду диаметром 26 см, немного смазать растительным маслом. Ложкой равномерно выложить на сковороду картофельную массу.
6 Обжарить на сильном огне 2 минуты, затем накрыть крышкой, огонь уменьшить и готовить еще 5 минут.
7 Перевернуть картофельный "блин" на другую сторону и обжарить таким же образом.
8 Подготовить ингредиенты для начинки.
9 Чеснок пропустить через пресс и смешать с кетчупом.
10 Лук нарезать очень тонкими полукольцами. Помидоры нарезать кружочками, оливки - пополам, колбасу - полукругами.
11 Сыр натереть на мелкой терке.
12 Основу для картофельной пиццы переложить в форму для выпечки соответствующего диаметра или на противень.
13 Смазать основу кетчупом с чесноком.
14 Затем посыпать 2/3 натертого сыра.
15 Выложить лук, колбасу и оливки.
16 Сверху разложить кружочки помидоров и посыпать оставшимся сыром. Поставить картофельную пиццу в нагретую до 210 градусов духовку и запекать 15 минут.
17 Следите за процессом выпечки - как только сыр красиво расплавится, пиццу можно вынимать из духовки.
Вкусная и ароматная картофельная пицца готова.
Приятного аппетита!