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Рецепт дня: картофельная пицца

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Рецепт дня: картофельная пицца
07:41 Сегодня Телеграф

Предлагаю Вам экспресс-вариант приготовления пиццы, причём на очень вкусной картофельной основе.

Эта пицца приготовлена с традиционной начинкой, но на необычной основе - из картофеля.

Получается быстро, очень вкусно, сытно, и плюс в том, что в качестве начинки можно использовать все, что душе угодно! Такая вариация подойдет и для того, чтобы накормить голодных домочадцев и для нежданно-негаданно нагрянувших гостей, все останутся сыты и довольны!

Ингредиенты

Для основы:

  • Картофель очищенный - 450 г
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Мука - 1 ст. ложка
  • Чеснок сушеный - 1 ч. ложка
  • Травы итальянские - 1 ч. ложка
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Для начинки:

  • Колбаса (ветчина) - 80 г
  • Помидоры - 1-2 шт.
  • Лук репчатый - 0,5 шт.
  • Оливки - 10 шт.
  • Сыр сулугуни - 150 г
  • Кетчуп - 3 ст. ложки
  • Чеснок - 1 зубчик

Приготовление

1 Очищенный картофель натереть на терке.

2 Выложить картофель в сито, промыть холодной водой и хорошо отжать.

3 Добавить в картофель яйцо, соль и специи. Перемешать.

4 Всыпать муку. Хорошо перемешать до однородности.

5 Нагреть сковороду диаметром 26 см, немного смазать растительным маслом. Ложкой равномерно выложить на сковороду картофельную массу.

6 Обжарить на сильном огне 2 минуты, затем накрыть крышкой, огонь уменьшить и готовить еще 5 минут.

7 Перевернуть картофельный "блин" на другую сторону и обжарить таким же образом.

8 Подготовить ингредиенты для начинки.

9 Чеснок пропустить через пресс и смешать с кетчупом.

10 Лук нарезать очень тонкими полукольцами. Помидоры нарезать кружочками, оливки - пополам, колбасу - полукругами.

11 Сыр натереть на мелкой терке.

12 Основу для картофельной пиццы переложить в форму для выпечки соответствующего диаметра или на противень.

13 Смазать основу кетчупом с чесноком.

14 Затем посыпать 2/3 натертого сыра.

15 Выложить лук, колбасу и оливки.

16 Сверху разложить кружочки помидоров и посыпать оставшимся сыром. Поставить картофельную пиццу в нагретую до 210 градусов духовку и запекать 15 минут.

17 Следите за процессом выпечки - как только сыр красиво расплавится, пиццу можно вынимать из духовки.

Вкусная и ароматная картофельная пицца готова.

Приятного аппетита!

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