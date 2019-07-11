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Рецепт дня: овощной салат со сметаной и горчицей

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Рецепт дня: овощной салат со сметаной и горчицей
07:38 Сегодня Телеграф

Рецепт этого простого овощного салата содержит самые обычные и доступные всем продукты.

Простейший овощной салат вы приготовите в считанные минуты и непременно останетесь довольны его вкусом. Свежий, ароматный, сочный, с оригинальной заправкой из сметаны и французской горчицы. Попробуйте приготовить овощной салат по этому рецепту!

Ингредиенты

  • Помидоры - 2 шт.
  • Огурцы - 2 шт.
  • Салат латук - 1 пучок
  • Укроп свежий - несколько веточек
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Горчица французская - 1 ст. ложка
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Салатные листья тщательно промываем, даем стечь воде. Рвем салатные листья на произвольные кусочки и отправляем в салатник.

2 Помидоры промываем, крупно нарезаем и тоже выкладываем в салатник.

3 Огурцы моем, нарезаем полукружочками и добавляем в салатник.

4 Укроп измельчаем и добавляем к салатным листьям с овощами.

5 Солим и перчим по вкусу.

6 Добавляем к овощам сметану и горчицу.

7 Перемешиваем.

Овощной салат со сметаной и горчицей готов. Сразу же подаем его к столу.

Приятного аппетита!

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