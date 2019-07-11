Рецепт дня: овощной салат со сметаной и горчицей

Простейший овощной салат вы приготовите в считанные минуты и непременно останетесь довольны его вкусом. Свежий, ароматный, сочный, с оригинальной заправкой из сметаны и французской горчицы. Попробуйте приготовить овощной салат по этому рецепту!
Ингредиенты
Приготовление
1 Салатные листья тщательно промываем, даем стечь воде. Рвем салатные листья на произвольные кусочки и отправляем в салатник.
2 Помидоры промываем, крупно нарезаем и тоже выкладываем в салатник.
3 Огурцы моем, нарезаем полукружочками и добавляем в салатник.
4 Укроп измельчаем и добавляем к салатным листьям с овощами.
5 Солим и перчим по вкусу.
6 Добавляем к овощам сметану и горчицу.
7 Перемешиваем.
Овощной салат со сметаной и горчицей готов. Сразу же подаем его к столу.
Приятного аппетита!