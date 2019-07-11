Рецепт дня: овощной салат со сметаной и горчицей

Рецепт этого простого овощного салата содержит самые обычные и доступные всем продукты.

Простейший овощной салат вы приготовите в считанные минуты и непременно останетесь довольны его вкусом. Свежий, ароматный, сочный, с оригинальной заправкой из сметаны и французской горчицы. Попробуйте приготовить овощной салат по этому рецепту!

Ингредиенты

Помидоры - 2 шт.

Огурцы - 2 шт.

Салат латук - 1 пучок

Укроп свежий - несколько веточек

Сметана - 2 ст. ложки

Горчица французская - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Салатные листья тщательно промываем, даем стечь воде. Рвем салатные листья на произвольные кусочки и отправляем в салатник.

2 Помидоры промываем, крупно нарезаем и тоже выкладываем в салатник.

3 Огурцы моем, нарезаем полукружочками и добавляем в салатник.

4 Укроп измельчаем и добавляем к салатным листьям с овощами.

5 Солим и перчим по вкусу.

6 Добавляем к овощам сметану и горчицу.

7 Перемешиваем.

Овощной салат со сметаной и горчицей готов. Сразу же подаем его к столу.

Приятного аппетита!