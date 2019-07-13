Рецепт дня: овсянка с бананом и взбитыми белками

Очень вкусный, правильный и сбалансированный завтрак, который надолго обеспечит организм энергией. Взбитый белок придает овсяной каше особую пышность, воздушность и нежную консистенцию.
Ингредиенты
Приготовление
1 Два банана (325 г) очищаем от кожуры и нарезаем маленькими кубиками. Третий банан оставляем для подачи.
2 Заливаем бананы молоком. Туда же добавляем сахар и небольшую щепотку соли.
3 Ставим кастрюлю на сильный огонь и, часто помешивая, доводим до кипения.
4 Как только молоко с бананом закипит, добавляем овсяные хлопья.
5 Убавляем огонь до минимума и варим кашу около 10 минут до загустения. При этом кашу нужно очень часто помешивать, чтобы не подгорела.
6 Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки миксером в пену около 1 минуты.
7 В кашу добавляем взбитые белки и интенсивно все размешиваем в течение минуты. Огонь при этом должен быть минимальным (каша почти не должна кипеть), чтобы белки не свернулись.
8 Затем убираем кастрюлю с огня, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут.
9 Овсянка с белком и бананом готова.
Раскладываем овсянку по тарелкам. Украшаем кружочками банана и черникой.
Приятного аппетита!