Рецепт дня: омлет с брокколи и болгарским перцем

Главный ингредиент здесь не яйца, а крупно нарезанные овощи, поэтому их должно быть много.

Этот яркий овощной омлет - настоящий кладезь витаминов! Конечно, немного усилий придется приложить, зато ваша семья получит вкусный и полезный завтрак. Ингредиенты Яйца - 3 шт.

Молоко - 150 мл

Шпинат - 70 г

Перец болгарский - 2 шт.

Капуста брокколи - 300 г

Соль - по вкусу Приготовление 1 Овощи и зелень помойте, обсушите. Шпинат и перец нарежьте полосками. 2 В жаропрочную форму выложите шпинат. 3 Брокколи отварите 7 минут в подсоленной воде. Затем воду слейте. 4 Выложите брокколи на шпинат. 5 Сверху красиво разложите полоски перца. 6 Яйца соедините с молоком, посолите. 7 Взбейте вилкой. 8 Залейте овощи яичной смесью. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Ориентируйтесь на желаемую степень прожарки омлета. Приятного аппетита!