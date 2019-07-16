Рецепт дня: омлет с брокколи и болгарским перцем

Этот яркий овощной омлет - настоящий кладезь витаминов! Конечно, немного усилий придется приложить, зато ваша семья получит вкусный и полезный завтрак.
Ингредиенты
Приготовление
1 Овощи и зелень помойте, обсушите. Шпинат и перец нарежьте полосками.
2 В жаропрочную форму выложите шпинат.
3 Брокколи отварите 7 минут в подсоленной воде. Затем воду слейте.
4 Выложите брокколи на шпинат.
5 Сверху красиво разложите полоски перца.
6 Яйца соедините с молоком, посолите.
7 Взбейте вилкой.
8 Залейте овощи яичной смесью. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Ориентируйтесь на желаемую степень прожарки омлета.
Приятного аппетита!