Рецепт дня: закусочный пирог с сосисками, сыром и зеленым луком

Закусочный пирог с сосисками - это просто, вкусно и по-домашнему. Универсальная закуска для любого дня. Приготовьте такой пирог, и вы поймете, что из самых доступных продуктов можно приготовить сытное и оригинальное блюдо. Такой пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде, его даже можно брать с собой в дорогу.
Ингредиенты
Для теста:
Для начинки:
Для заливки:
Приготовление
1 Смешать в миске муку, немного соли и нарезанное кусочками холодное сливочное масло.
2 Растереть тесто руками до получения крошки.
3 Влить в тесто молоко и вбить яйцо.
4 Собрать тесто в шар. Оно должно получиться в меру мягким и не должно прилипать к рукам.
5 Распределить руками тесто по дну формы (у меня форма диаметром 22 см). Толщина теста примерно 0,5-0,7 см. Поставить форму с тестом в холодильник на 30 минут.
6 Тесто охладилось, и теперь можно продолжить работать. Нарезать сосиски кружочками, выложить на тесто.
7 Присыпать мелко нарезанным зеленым луком и по желанию подсолить.
8 Для заливки смешать яйца и сметану.
9 Хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса. Подсолить по вкусу.
10 Натереть твердый сыр в яично-сметанную заливку.
11 Залить пирог с сосисками заливкой, слегка разровнять, чтобы жидкая масса покрыла все сосиски. Поставить пирог запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов.
12 Достать пирог через 35-40 минут. Он подрумянился и стал полностью готов.
Пирогу с сосисками дать остыть, вынуть из формы и разрезать на порционные кусочки.
Приятного вам аппетита!