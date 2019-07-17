Рецепт дня: закусочный пирог с сосисками, сыром и зеленым луком

Прекрасный вариант для сытного завтрака, или как дополнение к легким супчикам.

Закусочный пирог с сосисками - это просто, вкусно и по-домашнему. Универсальная закуска для любого дня. Приготовьте такой пирог, и вы поймете, что из самых доступных продуктов можно приготовить сытное и оригинальное блюдо. Такой пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде, его даже можно брать с собой в дорогу.

Ингредиенты

Для теста:

Мука - 200 г

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное (холодное) - 80 г

Молоко - 3-4 ст. ложки

Соль - 1-2 щепотки

Для начинки:

Сосиски молочные - 200 г

Лук зеленый - 1 пучок

Соль - по вкусу

Для заливки:

Яйца - 2 шт.

Сметана - 150 г

Сыр твердый - 70 г

Соль - по вкусу

Приготовление

1 Смешать в миске муку, немного соли и нарезанное кусочками холодное сливочное масло.

2 Растереть тесто руками до получения крошки.

3 Влить в тесто молоко и вбить яйцо.

4 Собрать тесто в шар. Оно должно получиться в меру мягким и не должно прилипать к рукам.

5 Распределить руками тесто по дну формы (у меня форма диаметром 22 см). Толщина теста примерно 0,5-0,7 см. Поставить форму с тестом в холодильник на 30 минут.

6 Тесто охладилось, и теперь можно продолжить работать. Нарезать сосиски кружочками, выложить на тесто.

7 Присыпать мелко нарезанным зеленым луком и по желанию подсолить.

8 Для заливки смешать яйца и сметану.

9 Хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса. Подсолить по вкусу.

10 Натереть твердый сыр в яично-сметанную заливку.

11 Залить пирог с сосисками заливкой, слегка разровнять, чтобы жидкая масса покрыла все сосиски. Поставить пирог запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов.

12 Достать пирог через 35-40 минут. Он подрумянился и стал полностью готов.

Пирогу с сосисками дать остыть, вынуть из формы и разрезать на порционные кусочки.

Приятного вам аппетита!