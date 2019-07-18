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Рецепт дня: яичница с колбасой и сыром, в духовке

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Рецепт дня: яичница с колбасой и сыром, в духовке
07:58 Сегодня Телеграф

Яичница - традиционный завтрак всех тех, кто спешит на работу по утрам.

Яичница с колбасой и сыром, приготовленная в духовке, благодаря необычной формовке в виде цветов смотрится эффектно и оригинально. С такой яичницей ваш завтрак превратится в маленький праздник!

Ингреждиенты

  • Яйца - 4 шт.
  • Колбаса вареная - 300 г
  • Сыр твердый - 40 г
  • Соль - по вкусу

Приготовление

1 Вареную колбасу нарежьте тоненькими кружочками, затем каждый из них разрежьте еще пополам.

2 В силиконовые формочки для кексов выложите по три ломтика колбасы внахлест, округлой стороной вверх.

3 Твердый сыр натрите на мелкой терке.

4 В углубления внутри колбасных "цветов" выложите натертый сыр.

5 Теперь на сыр аккуратно разбейте по одному яйцу.

6 Посолите яйца по вкусу.

7 Готовьте яичницу с колбасой и сыром в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

8 Яичница с колбасой и сыром в виде цветов готова.

Подавайте яичницу в горячем виде на завтрак, с тостами и овощами.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Яичница с колбасой и сыром, Яичница с колбасой.
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