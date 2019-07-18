Рецепт дня: яичница с колбасой и сыром, в духовке

Яичница с колбасой и сыром, приготовленная в духовке, благодаря необычной формовке в виде цветов смотрится эффектно и оригинально. С такой яичницей ваш завтрак превратится в маленький праздник!
Ингреждиенты
Приготовление
1 Вареную колбасу нарежьте тоненькими кружочками, затем каждый из них разрежьте еще пополам.
2 В силиконовые формочки для кексов выложите по три ломтика колбасы внахлест, округлой стороной вверх.
3 Твердый сыр натрите на мелкой терке.
4 В углубления внутри колбасных "цветов" выложите натертый сыр.
5 Теперь на сыр аккуратно разбейте по одному яйцу.
6 Посолите яйца по вкусу.
7 Готовьте яичницу с колбасой и сыром в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
8 Яичница с колбасой и сыром в виде цветов готова.
Подавайте яичницу в горячем виде на завтрак, с тостами и овощами.
Приятного аппетита!