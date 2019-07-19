Рецепт дня: печеночный торт

Печеночный торт может стать достойным украшением праздничного стола. Это замечательная холодная закуска.
Если вы плохо умеете готовить или только начинаете этому учиться, а удивить близких людей эффектным блюдом вам все же хочется, этот рецепт именно для вас!
Ингредиенты
Приготовление
1 Лук и морковь очистить. Нарезать лук тонкими полукольцами, морковь натереть на крупной терке.
2 Пассеровать лук и морковь на растительном масле до мягкости. В процессе посолить и поперчить.
3 Куриную печень вымыть, очистить от пленок и протоков. Пропустить печень через мясорубку.
4 Добавить яйцо, перемешать.
5 Приправить солью и перцем, добавить сметану и перемешать.
6 Всыпать муку, перемешать до образования однородной массы без комочков. Должно получиться тесто по густоте как на оладьи.
7 Из полученной массы жарить печеночные блины на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Обжаривать блины с обеих сторон по 1,5-2 минуты. Переворачивать блины удобно широкой лопаткой.
8 Готовые блины складывать стопкой на тарелку. У меня получилось 7 блинов.
9 Чеснок очистить, пропустить через пресс и смешать с майонезом.
10 Смазать печеночный блин чесночным майонезом. На слой майонеза выложить слой обжаренной моркови с луком, посыпать рубленной петрушкой. Складывать блины друг на друга таким же образом, чередуя слои блинов, майонеза, моркови с луком и петрушки, пока на закончатся все блины.
11 Верхний блин также смазать майонезом, выложить морковь с луком и петрушку. Убрать печеночный торт в холодильник для пропитывания на 2-3 часа.
Вкусный печеночный торт готов.
Приятного аппетита!