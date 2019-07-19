Рецепт дня: печеночный торт

Удобное и вкусное блюдо, которым можно угощать гостей за праздничным столом.

Печеночный торт может стать достойным украшением праздничного стола. Это замечательная холодная закуска.

Если вы плохо умеете готовить или только начинаете этому учиться, а удивить близких людей эффектным блюдом вам все же хочется, этот рецепт именно для вас!

Ингредиенты

Печень куриная - 600 г

Мука - 60 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана 20% - 100 мл

Лук репчатый - 250 г

Морковь - 350 г

Майонез - 150 г

Чеснок - 2 зубчика

Петрушка свежая - 1/2 пучка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - для обжаривания

Приготовление

1 Лук и морковь очистить. Нарезать лук тонкими полукольцами, морковь натереть на крупной терке.

2 Пассеровать лук и морковь на растительном масле до мягкости. В процессе посолить и поперчить.

3 Куриную печень вымыть, очистить от пленок и протоков. Пропустить печень через мясорубку.

4 Добавить яйцо, перемешать.

5 Приправить солью и перцем, добавить сметану и перемешать.

6 Всыпать муку, перемешать до образования однородной массы без комочков. Должно получиться тесто по густоте как на оладьи.

7 Из полученной массы жарить печеночные блины на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Обжаривать блины с обеих сторон по 1,5-2 минуты. Переворачивать блины удобно широкой лопаткой.

8 Готовые блины складывать стопкой на тарелку. У меня получилось 7 блинов.

9 Чеснок очистить, пропустить через пресс и смешать с майонезом.

10 Смазать печеночный блин чесночным майонезом. На слой майонеза выложить слой обжаренной моркови с луком, посыпать рубленной петрушкой. Складывать блины друг на друга таким же образом, чередуя слои блинов, майонеза, моркови с луком и петрушки, пока на закончатся все блины.

11 Верхний блин также смазать майонезом, выложить морковь с луком и петрушку. Убрать печеночный торт в холодильник для пропитывания на 2-3 часа.

Вкусный печеночный торт готов.

Приятного аппетита!