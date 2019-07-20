Рецепт дня: лимонные маффины с маком

Маффины получаются очень нежными, с ароматом лимона и маковыми зёрнышками.

Готовятся лимонные маффины с маком просто и быстро. У вас будут к чаю мягкие и ароматные кексики.

Ингредиенты:

Масло сливочное - 180 г

Яйца - 3 шт.

Лимон - 1 шт.

Мак - 1 ст. ложка

Мука - 160 г

Разрыхлитель - 5 г

Сахар - 250 г

Соль - 0,5 ч. ложки

Приготовление:

1.Подготовить все необходимые ингредиенты. Муку просеять. С помощью мелкой терки снять с лимона цедру. Также выдавить из лимона сок.

2.В чашке соединить просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать венчиком

3.Растопить сливочное масло.

4.В чашке смешать яйца и сахар, вбить блендером или миксером до белой массы.

5.В два этапа добавить к яичной массе сухие ингредиенты, взбивая до однородности.

6.Добавить растопленное сливочное масло, взбить.

7.Добавить в тесто лимонный сок, цедру лимона и мак. Хорошо перемешать лопаткой. Тесто накрыть пленкой и убрать в холодильник на 15-30 минут (лучше на 1,5-2 часа, тогда маффины будут сочнее).

8.Выкладывать тесто в силиконовые формы или металлические формы с бумажными корзинками, оставляя 1 см до края незаполненным. Выпекать лимонные маффины с маком в духовке, разогретой до 180 градусов, 20-35 минут, до готовности.

9.Лимонные маффины с маком готовы.

Приятного чаепития!