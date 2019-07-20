Рецепт дня: лимонные маффины с маком

Готовятся лимонные маффины с маком просто и быстро. У вас будут к чаю мягкие и ароматные кексики.
Ингредиенты:
Приготовление:
1.Подготовить все необходимые ингредиенты. Муку просеять. С помощью мелкой терки снять с лимона цедру. Также выдавить из лимона сок.
2.В чашке соединить просеянную муку, разрыхлитель и соль. Перемешать венчиком
3.Растопить сливочное масло.
4.В чашке смешать яйца и сахар, вбить блендером или миксером до белой массы.
5.В два этапа добавить к яичной массе сухие ингредиенты, взбивая до однородности.
6.Добавить растопленное сливочное масло, взбить.
7.Добавить в тесто лимонный сок, цедру лимона и мак. Хорошо перемешать лопаткой. Тесто накрыть пленкой и убрать в холодильник на 15-30 минут (лучше на 1,5-2 часа, тогда маффины будут сочнее).
8.Выкладывать тесто в силиконовые формы или металлические формы с бумажными корзинками, оставляя 1 см до края незаполненным. Выпекать лимонные маффины с маком в духовке, разогретой до 180 градусов, 20-35 минут, до готовности.
9.Лимонные маффины с маком готовы.
Приятного чаепития!