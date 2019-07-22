Рецепт дня: дрожжевой пирог с сосисками

Этот замечательный дрожжевой пирог выглядит как цветок и удобен тем, что его не нужно резать. Это отрывной пирог из дрожжевого теста, он состоит из маленьких булочек, внутри которых находятся кусочки сосисок. Отдельно хочется отметить тесто - оно идеальное, гладенькое, вкусное, и его с успехом можно использовать для приготовления другой выпечки, например, пиццы. Готовьте однозначно - настоятельно рекомендую этот рецепт пирога с сосисками!
Ингредиенты
Приготовление
1 Сначала приготовьте тесто. Молоко соедините с кипяченой водой и прогрейте до 38-39 градусов. Перелейте жидкость в миску.
2 Всыпьте сахар и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10 минут.
3 Затем добавьте растопленное сливочное масло и подсолнечное масло. Снова перемешайте.
4 Всыпьте соль и просейте сразу всю муку.
5 Замесите дрожжевое тесто. Вымешивать тесто руками следует минут 8-10, с помощью кухонной машины и насадки-крюк - минуты 3.
6 Готовое тесто соберите в шар.
7 Накройте миску полотенцем и поставьте дрожжевое тесто на расстойку в теплое место на 40 минут. По прошествии этого времени тесто увеличится в объеме в два раза, станет гладеньким, очень приятным на ощупь.
8 Обомните тесто без дополнительной муки и разделите на 16 частей. Скатайте из кусочков теста шарики.
9 Сосиски очистите от оболочки, нарежьте кусочками.
10 Из каждого шарика теста сформируйте лепешку и поместите внутрь сосиску. Защипните края теста, чтобы сосиска оказалась внутри.
11 Получатся такие вот "варенички".
12 Выложите сосиски в тесте швом вниз в круглую форму для запекания (диаметр моей формы - 24 см), имитируя цветок.
13 Смажьте дрожжевой пирог яичным желтком и посыпьте кунжутом.
14 Выпекайте отрывной пирог с сосисками в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
15 Готовый отрывной пирог из дрожжевого теста достаньте из формы и дайте ему полностью остыть.
Вкусный и красивый пирог из дрожжевого теста с сосисками готов к подаче! Такой пирог можно подать и к первым блюдам, и с молоком. Для перекуса на прогулке или в дороге он тоже отлично подойдет.
Приятного аппетита!