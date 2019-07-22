Рецепт дня: дрожжевой пирог с сосисками

Сосиски редко используются в домашней выпечке. Однако они с успехом могут заменить мясной фарш, особенно если нет времени на приготовление чего-то более сложного.

Этот замечательный дрожжевой пирог выглядит как цветок и удобен тем, что его не нужно резать. Это отрывной пирог из дрожжевого теста, он состоит из маленьких булочек, внутри которых находятся кусочки сосисок. Отдельно хочется отметить тесто - оно идеальное, гладенькое, вкусное, и его с успехом можно использовать для приготовления другой выпечки, например, пиццы. Готовьте однозначно - настоятельно рекомендую этот рецепт пирога с сосисками!

Ингредиенты

Сосиски - 300 г (8 шт.)

Вода - 125 мл

Молоко - 125 мл

Масло подсолнечное - 30 мл

Масло сливочное - 50 г

Дрожжи сухие - 8 г

Сахар - 1 ст. ложка

Мука - 450 г

Соль - 1 ч. ложка (без горки)

Желток - 1 шт. (для смазывания пирога)

Кунжут - 0,5 ст. ложки

Приготовление

1 Сначала приготовьте тесто. Молоко соедините с кипяченой водой и прогрейте до 38-39 градусов. Перелейте жидкость в миску.

2 Всыпьте сахар и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10 минут.

3 Затем добавьте растопленное сливочное масло и подсолнечное масло. Снова перемешайте.

4 Всыпьте соль и просейте сразу всю муку.

5 Замесите дрожжевое тесто. Вымешивать тесто руками следует минут 8-10, с помощью кухонной машины и насадки-крюк - минуты 3.

6 Готовое тесто соберите в шар.

7 Накройте миску полотенцем и поставьте дрожжевое тесто на расстойку в теплое место на 40 минут. По прошествии этого времени тесто увеличится в объеме в два раза, станет гладеньким, очень приятным на ощупь.

8 Обомните тесто без дополнительной муки и разделите на 16 частей. Скатайте из кусочков теста шарики.

9 Сосиски очистите от оболочки, нарежьте кусочками.

10 Из каждого шарика теста сформируйте лепешку и поместите внутрь сосиску. Защипните края теста, чтобы сосиска оказалась внутри.

11 Получатся такие вот "варенички".

12 Выложите сосиски в тесте швом вниз в круглую форму для запекания (диаметр моей формы - 24 см), имитируя цветок.

13 Смажьте дрожжевой пирог яичным желтком и посыпьте кунжутом.

14 Выпекайте отрывной пирог с сосисками в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

15 Готовый отрывной пирог из дрожжевого теста достаньте из формы и дайте ему полностью остыть.

Вкусный и красивый пирог из дрожжевого теста с сосисками готов к подаче! Такой пирог можно подать и к первым блюдам, и с молоком. Для перекуса на прогулке или в дороге он тоже отлично подойдет.

Приятного аппетита!