Рецепт дня: шоколадный фадж

Фадж - это шоколадная помадка, но если его порезать на кусочки, то получатся шоколадно, нет, мега шоколадно-ореховые конфеты!

Шоколадный фадж - очень изысканный, элегантный и нежный десерт из шоколада и сгущенного молока.

В фадж можно добавить любые орехи, изюм. Можно приготовить двухцветный, короче говоря, для экспериментов нет границ....

Этот прекрасный десерт обладает фантастическим вкусом!

Ингредиенты

Шоколад черный - 180 г

Молоко сгущенное - 360 г (1 банка)

Масло сливочное - 100 г

Сахар - 190 г

Мед - 2 ст. л.

Экстракт миндаля (или мяты) - 1 ч. л.

Сахарная пудра - для декора

Приготовление

1 В кастрюле с толстым дном соедините сахарный песок и сгущенное молоко.

2 Добавьте сливочное масло и мед.

3 Перемешайте и начните нагревать на среднем огне, часто помешивая. Сливочное масло должно постепенно растопиться.

4 Масса станет однородной.

5 Уваривайте сладкую массу в течение 10-15 минут, часто помешивая, до карамельного оттенка.

6 Добавьте миндальный или мятный экстракт и разломанный на кусочки черный шоколад.

7 Снимите шоколадную массу с огня и перемешайте.

8 Выложите массу в форму, застеленную пергаментной бумагой, и поставьте на холод минимум на 3 часа.

9 Затем шоколадный фадж нужно аккуратно вынуть из формы и разрезать на кусочки произвольной формы.

10 Кусочки фаджа можно декорировать сахарной пудрой при помощи бумажных трафаретов.

Приятного аппетита!