Рецепт дня: шоколадный фадж

Шоколадный фадж - очень изысканный, элегантный и нежный десерт из шоколада и сгущенного молока.
В фадж можно добавить любые орехи, изюм. Можно приготовить двухцветный, короче говоря, для экспериментов нет границ....
Этот прекрасный десерт обладает фантастическим вкусом!
Ингредиенты
Приготовление
1 В кастрюле с толстым дном соедините сахарный песок и сгущенное молоко.
2 Добавьте сливочное масло и мед.
3 Перемешайте и начните нагревать на среднем огне, часто помешивая. Сливочное масло должно постепенно растопиться.
4 Масса станет однородной.
5 Уваривайте сладкую массу в течение 10-15 минут, часто помешивая, до карамельного оттенка.
6 Добавьте миндальный или мятный экстракт и разломанный на кусочки черный шоколад.
7 Снимите шоколадную массу с огня и перемешайте.
8 Выложите массу в форму, застеленную пергаментной бумагой, и поставьте на холод минимум на 3 часа.
9 Затем шоколадный фадж нужно аккуратно вынуть из формы и разрезать на кусочки произвольной формы.
10 Кусочки фаджа можно декорировать сахарной пудрой при помощи бумажных трафаретов.
Приятного аппетита!