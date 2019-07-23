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Рецепт дня: шоколадный фадж

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Рецепт дня: шоколадный фадж
07:49 Сегодня Телеграф

Фадж - это шоколадная помадка, но если его порезать на кусочки, то получатся шоколадно, нет, мега шоколадно-ореховые конфеты!

Шоколадный фадж - очень изысканный, элегантный и нежный десерт из шоколада и сгущенного молока.

В фадж можно добавить любые орехи, изюм. Можно приготовить двухцветный, короче говоря, для экспериментов нет границ....

Этот прекрасный десерт обладает фантастическим вкусом!

Ингредиенты

  • Шоколад черный - 180 г
  • Молоко сгущенное - 360 г (1 банка)
  • Масло сливочное - 100 г
  • Сахар - 190 г
  • Мед - 2 ст. л.
  • Экстракт миндаля (или мяты) - 1 ч. л.
  • Сахарная пудра - для декора

Приготовление

1 В кастрюле с толстым дном соедините сахарный песок и сгущенное молоко.

2 Добавьте сливочное масло и мед.

3 Перемешайте и начните нагревать на среднем огне, часто помешивая. Сливочное масло должно постепенно растопиться.

4 Масса станет однородной.

5 Уваривайте сладкую массу в течение 10-15 минут, часто помешивая, до карамельного оттенка.

6 Добавьте миндальный или мятный экстракт и разломанный на кусочки черный шоколад.

7 Снимите шоколадную массу с огня и перемешайте.

8 Выложите массу в форму, застеленную пергаментной бумагой, и поставьте на холод минимум на 3 часа.

9 Затем шоколадный фадж нужно аккуратно вынуть из формы и разрезать на кусочки произвольной формы.

10 Кусочки фаджа можно декорировать сахарной пудрой при помощи бумажных трафаретов.

Приятного аппетита!

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Десерты, Рецепты, Кулинария, Конфеты, Шоколадные конфеты, Вкусные рецепты, Шоколадный фадж.
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