Рецепт дня: чизкейк с абрикосами

Прослойка абрикосового джема придает нежному чизкейку яркий вкусовой акцент. По этому рецепту готовится чизкейк из творога. Выпекается чизкейк в духовке.
Ингредиенты
Приготовления
1 Абрикосы вымыть, разделить на половинки, косточки удалить.
2 Всыпать к абрикосам полстакана сахара, добавить 2 ст. ложки воды и поставить на огонь.
3 Варить абрикосы до загустения сиропа, примерно 20 минут, на медленном огне, постоянно помешивая.
4 Затем пюрировать абрикосы блендером и остудить.
5 Печенье измельчить в мелкую крошку. Добавить к печенью мягкое сливочное масло.
6 Растереть печенье с маслом до однородной крошки.
7 Форму для выпечки (диаметром 20 см) застелить пергаментом. Выложить на дно формы крошку из печенья и утрамбовать. Поставить форму с основой для чизкейка в духовку, разогретую до 170 градусов, на 10 минут, чтобы печенье с маслом запеклось.
8 В творог добавить яйца, оставшийся сахар и ванильную эссенцию.
9 Растереть блендером.
10 Добавить сметану и растереть все вместе. Творожная масса должна стать полностью однородной.
11 На основу из печенья выложить слой приготовленного абрикосового джема. (Оставшийся джем можно сложить в баночку, убрать в холодильник и использовать для других блюд.)
12 Затем выложить творожную массу, разровнять. Поставить форму в разогретую духовку. Выпекать чизкейк из творога при 170 градусах в течение 40-45 минут.
13 После этого выключить нагрев и оставить чизкейк в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут.
Достать из духовки, остудить и убрать в холодильник, лучше всего на ночь. Охлажденный чизкейк станет плотнее и будет хорошо разрезаться.
Очень вкусный чизкейк с абрикосами готов.
Приятного аппетита!