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Рецепт дня: чизкейк с абрикосами

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Рецепт дня: чизкейк с абрикосами
08:11 Сегодня Телеграф

Чизкейк в переводе с английского означает сырный кекс, по сути пирог, состоящий из основы, как правило из песочного теста и начинки - творога, сливочного или творожного сыра.

Прослойка абрикосового джема придает нежному чизкейку яркий вкусовой акцент. По этому рецепту готовится чизкейк из творога. Выпекается чизкейк в духовке.

Ингредиенты

  • Творог - 300 г
  • Сметана - 200 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 1 стакан
  • Эссенция ванильная - 5 капель
  • Абрикосы - 200 г
  • Печенье - 150 г
  • Масло сливочное - 100 г

Приготовления

1 Абрикосы вымыть, разделить на половинки, косточки удалить.

2 Всыпать к абрикосам полстакана сахара, добавить 2 ст. ложки воды и поставить на огонь.

3 Варить абрикосы до загустения сиропа, примерно 20 минут, на медленном огне, постоянно помешивая.

4 Затем пюрировать абрикосы блендером и остудить.

5 Печенье измельчить в мелкую крошку. Добавить к печенью мягкое сливочное масло.

6 Растереть печенье с маслом до однородной крошки.

7 Форму для выпечки (диаметром 20 см) застелить пергаментом. Выложить на дно формы крошку из печенья и утрамбовать. Поставить форму с основой для чизкейка в духовку, разогретую до 170 градусов, на 10 минут, чтобы печенье с маслом запеклось.

8 В творог добавить яйца, оставшийся сахар и ванильную эссенцию.

9 Растереть блендером.

10 Добавить сметану и растереть все вместе. Творожная масса должна стать полностью однородной.

11 На основу из печенья выложить слой приготовленного абрикосового джема. (Оставшийся джем можно сложить в баночку, убрать в холодильник и использовать для других блюд.)

12 Затем выложить творожную массу, разровнять. Поставить форму в разогретую духовку. Выпекать чизкейк из творога при 170 градусах в течение 40-45 минут.

13 После этого выключить нагрев и оставить чизкейк в духовке с приоткрытой дверцей на 20 минут.

Достать из духовки, остудить и убрать в холодильник, лучше всего на ночь. Охлажденный чизкейк станет плотнее и будет хорошо разрезаться.

Очень вкусный чизкейк с абрикосами готов.

Приятного аппетита!

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Торт, Кулинария, Чизкейк, Вкусные рецепты, Чизкейк с абрикосами.
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