Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой

Эта закуска поражает своей простотой исполнения и набором ингредиентов. Поверьте, эта закуска станет хитом на любом столе и улетит со стола первой!

Сырные трубочки с морковной начинкой станут хитом праздничного стола. Необычно мягкий, остро-пряный вкус сыра с корейской морковью обязательно понравится - можете рассказать секрет приготовления закуски гостям. Ингредиенты Сыр (полутвердый, плавленый и т.п.), ломтики – 160 г

Морковь по-корейски – 150-160 г

Яйца отварные – 90-100 г (2 шт.)

Чеснок – 3-5 г (1 зубчик)

Майонез (легкий) – 50-60 г

Горчица (дижонская) – 20 г

Укроп свежий – 5-7 г (2-3 веточки)

Соль - по вкусу

Смесь перцев молотых – по вкусу Приготовление 1 Объединим в глубокой посуде сваренные вкрутую яйца, корейскую морковь, очищенные чесночные зубчики. Разобьем блендером в однородную массу. 2 Добавим дижонской горчицы, перечную смесь. Обильно солим, перемешиваем. 3 Приправим майонезом (около 50 г), часть оставим для украшения. 4 На сырный ломтик выложим начинку, свернем сыр с морковной начинкой в трубочку. 5 Сложим сырные трубочки на тарелку так, чтобы край завернутого сыра (стык) оказался снизу. Охладим недолго в холодильнике. 6 Нарежем мелко укроп. Сырные трубочки обмажем тонким слоем майонеза, используя силиконовую кисточку. Обваляем сыр с корейской морковью в подготовленной зелени. 7 Сырные трубочки с морковной начинкой сразу подавать. Приятного аппетита!