Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой

Сырные трубочки с морковной начинкой станут хитом праздничного стола. Необычно мягкий, остро-пряный вкус сыра с корейской морковью обязательно понравится - можете рассказать секрет приготовления закуски гостям.
Ингредиенты
Приготовление
1 Объединим в глубокой посуде сваренные вкрутую яйца, корейскую морковь, очищенные чесночные зубчики. Разобьем блендером в однородную массу.
2 Добавим дижонской горчицы, перечную смесь. Обильно солим, перемешиваем.
3 Приправим майонезом (около 50 г), часть оставим для украшения.
4 На сырный ломтик выложим начинку, свернем сыр с морковной начинкой в трубочку.
5 Сложим сырные трубочки на тарелку так, чтобы край завернутого сыра (стык) оказался снизу. Охладим недолго в холодильнике.
6 Нарежем мелко укроп. Сырные трубочки обмажем тонким слоем майонеза, используя силиконовую кисточку. Обваляем сыр с корейской морковью в подготовленной зелени.
7 Сырные трубочки с морковной начинкой сразу подавать.
Приятного аппетита!