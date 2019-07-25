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Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой

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Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
08:02 Сегодня Телеграф

Эта закуска поражает своей простотой исполнения и набором ингредиентов. Поверьте, эта закуска станет хитом на любом столе и улетит со стола первой!

Сырные трубочки с морковной начинкой станут хитом праздничного стола. Необычно мягкий, остро-пряный вкус сыра с корейской морковью обязательно понравится - можете рассказать секрет приготовления закуски гостям.

Ингредиенты

  • Сыр (полутвердый, плавленый и т.п.), ломтики – 160 г
  • Морковь по-корейски – 150-160 г
  • Яйца отварные – 90-100 г (2 шт.)
  • Чеснок – 3-5 г (1 зубчик)
  • Майонез (легкий) – 50-60 г
  • Горчица (дижонская) – 20 г
  • Укроп свежий – 5-7 г (2-3 веточки)
  • Соль - по вкусу
  • Смесь перцев молотых – по вкусу

Приготовление

1 Объединим в глубокой посуде сваренные вкрутую яйца, корейскую морковь, очищенные чесночные зубчики. Разобьем блендером в однородную массу.

 

2 Добавим дижонской горчицы, перечную смесь. Обильно солим, перемешиваем.

3 Приправим майонезом (около 50 г), часть оставим для украшения.

4 На сырный ломтик выложим начинку, свернем сыр с морковной начинкой в трубочку.

5 Сложим сырные трубочки на тарелку так, чтобы край завернутого сыра (стык) оказался снизу. Охладим недолго в холодильнике. 

6 Нарежем мелко укроп. Сырные трубочки обмажем тонким слоем майонеза, используя силиконовую кисточку. Обваляем сыр с корейской морковью в подготовленной зелени.

 

7 Сырные трубочки с морковной начинкой сразу подавать.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Сырные трубочки с морковной начинкой, Сырные трубочки.
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