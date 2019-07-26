Рецепт дня: картофель по-венгерски

Картофель по-венгерски - простое и сытное повседневное блюдо. Паприка в это блюдо не добавляется, что не характерно для венгерской кухни, но часто в него кладут колбасу с паприкой, по вкусу похожую на чоризо.
Ингредиенты
Приготовление
1 Картофель и яйца очистите.
2 На растительном масле обжарьте лук, добавьте чеснок для аромата.
3 В смазанную растительным маслом форму выложите слой нарезанного кружочками картофеля.
4 На картофель выложите слой обжаренного лука, посолите его и поперчите.
5 Следующим слоем выложите нарезанные кружочками вареные яйца.
6 Посыпаем их нарезанными колбасками.
7 Следующий слой - нарезанный кружочками картофель.
8 Сметану смешиваем с яйцом, солим и перчим.
9 Щедро поливаем сметаной. Запекаем картофель в духовке, разогретой до 180-190 градусов, 20-25 минут.
Вкусное, сытное и простое блюдо из картофеля готово. При подаче картофельную запеканку посыпаем в тарелке свежей зеленью.
Приятного аппетита!