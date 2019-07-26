Рецепт дня: картофель по-венгерски

Картофель по-венгерски - блюдо простое и сытное. На праздничный стол его, конечно, не поставишь, а вот в качестве обычного повседневного обеда - вполне.

Картофель по-венгерски - простое и сытное повседневное блюдо. Паприка в это блюдо не добавляется, что не характерно для венгерской кухни, но часто в него кладут колбасу с паприкой, по вкусу похожую на чоризо.

Ингредиенты

Картофель - 600 г

Яйца куриные - 4 шт.

Колбаски варено-копченые - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубок

Масло растительное - 2-3 ст.л.

Сметана - 3-4 ст.л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень (для подачи) - по вкусу

Приготовление

1 Картофель и яйца очистите.

2 На растительном масле обжарьте лук, добавьте чеснок для аромата.

3 В смазанную растительным маслом форму выложите слой нарезанного кружочками картофеля.

4 На картофель выложите слой обжаренного лука, посолите его и поперчите.

5 Следующим слоем выложите нарезанные кружочками вареные яйца.

6 Посыпаем их нарезанными колбасками.

7 Следующий слой - нарезанный кружочками картофель.

8 Сметану смешиваем с яйцом, солим и перчим.

9 Щедро поливаем сметаной. Запекаем картофель в духовке, разогретой до 180-190 градусов, 20-25 минут.

Вкусное, сытное и простое блюдо из картофеля готово. При подаче картофельную запеканку посыпаем в тарелке свежей зеленью.

Приятного аппетита!