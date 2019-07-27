Рецепт дня: сырники с изюмом

Сырники – это универсальное и вкусное блюдо, которое время от времени готовят, наверное, в каждом доме.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Изюм тщательно промываем в проточной воде и заливаем кипятком на минуту. Затем воду сливаем, а изюм промокаем салфеткой.
2. Творог растираем с яйцами, половиной сахара и ванилином.
3. В творог добавляем муку, перемешиваем, затем в тесто кладем изюм и снова перемешиваем.
4. Разогреваем сковородку, наливаем в нее растительное масло.
5. Влажными руками отщипываем небольшие кусочки теста, скатываем из них колобки, сплющиваем, выкладываем на сковородку и обжариваем с обеих сторон.
6. Теперь самый ответственный момент: берем сырники и складываем их в чугунную сковороду, утятницу или раскладываем порционно по глиняным горшкам. Каждый слой пересыпаем сахаром (не переусердствуйте) и прокладываем кусочками сливочного масла. Либо можно масло заранее растопить и полить им сырники.
7. Тарочку с сырниками ставим в разогретую духовку и тушим их там полчаса. Потом достаем и умираем от наслаждения))) а чтобы удовольствие было полным, к сырникам можно подать сметану и какое-нибудь варение с кислинкой, а также чай, молоко или морс.
Поверьте, сырники с изюмом по бабулиному рецепту – это такая вкуснятина, что вас будут просить приготовить их снова и снова.
Приятного аппетита!