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Рецепт дня: сырники с изюмом

Рецепт дня: сырники с изюмом
07:54 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Чашка ароматного кофе и сырники с изюмом – прекрасное начало дня.

Сырники – это универсальное и вкусное блюдо, которое время от времени готовят, наверное, в каждом доме.

Ингредиенты:

  • Творог (11% жирности) – 2 пачки
  • Изюм – 50 г
  • Ванилин – щепотка
  • Сахар – 4 ст. ложки
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука –4 ст. ложки
  • Масло растительное
  • Масло сливочное

Приготовление:

1. Изюм тщательно промываем в проточной воде и заливаем кипятком на минуту. Затем воду сливаем, а изюм промокаем салфеткой.

2. Творог растираем с яйцами, половиной сахара и ванилином.

3. В творог добавляем муку, перемешиваем, затем в тесто кладем изюм и снова перемешиваем.

4. Разогреваем сковородку, наливаем в нее растительное масло.

5. Влажными руками отщипываем небольшие кусочки теста, скатываем из них колобки, сплющиваем, выкладываем на сковородку и обжариваем с обеих сторон.

6. Теперь самый ответственный момент: берем сырники и складываем их в чугунную сковороду, утятницу или раскладываем порционно по глиняным горшкам. Каждый слой пересыпаем сахаром (не переусердствуйте) и прокладываем кусочками сливочного масла. Либо можно масло заранее растопить и полить им сырники.

7. Тарочку с сырниками ставим в разогретую духовку и тушим их там полчаса. Потом достаем и умираем от наслаждения))) а чтобы удовольствие было полным, к сырникам можно подать сметану и какое-нибудь варение с кислинкой, а также чай, молоко или морс.

Поверьте, сырники с изюмом по бабулиному рецепту – это такая вкуснятина, что вас будут просить приготовить их снова и снова.

Приятного аппетита!

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