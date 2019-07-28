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Рецепт дня: салат из баклажанов с яйцами и помидорами

Рецепт дня: салат из баклажанов с яйцами и помидорами
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вкусный и быстрый в приготовлении салат с баклажанами.

Для его приготовления нужно минимум ингредиентов, легко готовится, а съедается быстро!

Ингредиенты

  • Баклажаны - 500 г
  • Помидоры - 400 г
  • Яйца вареные - 2 шт.
  • Чеснок - 2 зубка
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень - маленький пучок
  • Масло растительное для жарки
  • Майонез - 100 г.

Приготовление

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1.Очищенные баклажаны нарезаем на ломтики.

2.Обжариваем их до золотистости, солим и перчим, выкладываем на бумажное полотенце и даем им полностью остыть.

3. Готовим заправку. К майонезу продавливаем чеснок через пресс, всыпаем измельченную зелень и хорошо перемешиваем.

4. Теперь нарезаем помидоры дольками, высыпаем в салатницу, сюда же нарезаем яйца, добавляем остывшие баклажаны, и заправляем заправкой. Хорошо перемешиваем и подаём на стол!

Приятного аппетита!

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