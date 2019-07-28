Рецепт дня: салат из баклажанов с яйцами и помидорами

Для его приготовления нужно минимум ингредиентов, легко готовится, а съедается быстро!
Ингредиенты
Приготовление
1.Очищенные баклажаны нарезаем на ломтики.
2.Обжариваем их до золотистости, солим и перчим, выкладываем на бумажное полотенце и даем им полностью остыть.
3. Готовим заправку. К майонезу продавливаем чеснок через пресс, всыпаем измельченную зелень и хорошо перемешиваем.
4. Теперь нарезаем помидоры дольками, высыпаем в салатницу, сюда же нарезаем яйца, добавляем остывшие баклажаны, и заправляем заправкой. Хорошо перемешиваем и подаём на стол!
Приятного аппетита!