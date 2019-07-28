Рецепт дня: салат из баклажанов с яйцами и помидорами

Вкусный и быстрый в приготовлении салат с баклажанами.

Для его приготовления нужно минимум ингредиентов, легко готовится, а съедается быстро!

Ингредиенты

Баклажаны - 500 г

Помидоры - 400 г

Яйца вареные - 2 шт.

Чеснок - 2 зубка

Соль и перец по вкусу

Зелень - маленький пучок

Масло растительное для жарки

Майонез - 100 г.

Приготовление

1.Очищенные баклажаны нарезаем на ломтики.

2.Обжариваем их до золотистости, солим и перчим, выкладываем на бумажное полотенце и даем им полностью остыть.

3. Готовим заправку. К майонезу продавливаем чеснок через пресс, всыпаем измельченную зелень и хорошо перемешиваем.

4. Теперь нарезаем помидоры дольками, высыпаем в салатницу, сюда же нарезаем яйца, добавляем остывшие баклажаны, и заправляем заправкой. Хорошо перемешиваем и подаём на стол!

Приятного аппетита!