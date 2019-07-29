Рецепт дня: абрикосовый пирог

Лето - время фруктовых пирогов, и самым вкусным и самым красивым из них по праву считается кисло-сладкий пирог со свежими абрикосами.

Пока сезон абрикосов еще не закончился, предлагаю вам приготовить очень нежный и сочный абрикосовый пирог. Абрикосы в карамели придают пирогу непередаваемый аромат и вкус.

Ингредиенты

Абрикосы крупные – 7 шт.

Яйца куриные – 4 шт.

Масло сливочное – 200 г (100 г в карамель, 100 г мягкого масла в тесто)

Сахар – 300 г (1,5 стакана) (120 г в карамель, 180 г в тесто)

Мука пшеничная – 160 г (1 стакан объемом 250 мл)

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Лимон (средний) – 1 шт.

Сахар ванильный – 1 ч. ложка

Приготовление

1 В сковороде растопите 100 г сливочного масла. Выдавите сок из лимона. Добавьте к маслу 120 г сахара и лимонный сок.

2 Перемешайте, чтобы сахар растворился и на среднем огне варите несколько минут до получения карамели янтарного цвета, постоянно помешивая. Карамель может быстро сгореть, поэтому не отвлекайтесь во время процесса варки!

3 Абрикосы вымойте, обсушите, разрежьте на половинки и удалите косточки. Поверх карамели в сковороде (или в форме для выпечки) распределите половинки абрикосов. Если у вас сковорода не предназначена для использования в духовке, то сперва карамель перелейте в форму для выпечки (диаметром 24 см). Форму лучше использовать цельную, так как карамель во время выпечки пирога может просачиваться через неплотные соединения частей формы.

4 Яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте до плотных пиков.

5 Соедините и взбейте вместе 100 г размягченного сливочного масла, 180 г сахара и ванильный сахар.

6 Продолжая взбивать масло с сахаром, добавьте желтки по одному.

7 Добавьте просеянную муку с разрыхлителем.

8 Перемешайте. На данном этапе тесто получится достаточно плотным.

9 В самом конце аккуратно введите в тесто взбитые белки. Перемешайте тесто венчиком или лопаткой.

10 Выложите тесто поверх абрикосов в карамели и разровняйте лопаткой.

11 Выпекайте пирог с абрикосами в разогретой духовке при 180 градусах около 45 минут. Готовность пирога проверяйте шпажкой, она должна быть сухой, без следов липкого теста.

12 Дайте абрикосовому пирогу остыть в форме в течение 10 минут, а после аккуратно, чтобы не обжечься карамелью, переверните его на блюдо.

Подавайте абрикосовый пирог-перевёртыш в тёплом или в остывшем виде.

Приятного аппетите!