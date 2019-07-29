Рецепт дня: абрикосовый пирог

Пока сезон абрикосов еще не закончился, предлагаю вам приготовить очень нежный и сочный абрикосовый пирог. Абрикосы в карамели придают пирогу непередаваемый аромат и вкус.
Ингредиенты
Приготовление
1 В сковороде растопите 100 г сливочного масла. Выдавите сок из лимона. Добавьте к маслу 120 г сахара и лимонный сок.
2 Перемешайте, чтобы сахар растворился и на среднем огне варите несколько минут до получения карамели янтарного цвета, постоянно помешивая. Карамель может быстро сгореть, поэтому не отвлекайтесь во время процесса варки!
3 Абрикосы вымойте, обсушите, разрежьте на половинки и удалите косточки. Поверх карамели в сковороде (или в форме для выпечки) распределите половинки абрикосов. Если у вас сковорода не предназначена для использования в духовке, то сперва карамель перелейте в форму для выпечки (диаметром 24 см). Форму лучше использовать цельную, так как карамель во время выпечки пирога может просачиваться через неплотные соединения частей формы.
4 Яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте до плотных пиков.
5 Соедините и взбейте вместе 100 г размягченного сливочного масла, 180 г сахара и ванильный сахар.
6 Продолжая взбивать масло с сахаром, добавьте желтки по одному.
7 Добавьте просеянную муку с разрыхлителем.
8 Перемешайте. На данном этапе тесто получится достаточно плотным.
9 В самом конце аккуратно введите в тесто взбитые белки. Перемешайте тесто венчиком или лопаткой.
10 Выложите тесто поверх абрикосов в карамели и разровняйте лопаткой.
11 Выпекайте пирог с абрикосами в разогретой духовке при 180 градусах около 45 минут. Готовность пирога проверяйте шпажкой, она должна быть сухой, без следов липкого теста.
12 Дайте абрикосовому пирогу остыть в форме в течение 10 минут, а после аккуратно, чтобы не обжечься карамелью, переверните его на блюдо.
Подавайте абрикосовый пирог-перевёртыш в тёплом или в остывшем виде.
Приятного аппетите!