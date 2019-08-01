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Рецепт дня: печеночный торт

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Рецепт дня: печеночный торт
09:03 Сегодня Телеграф

Печеночный торт представляет из себя слоёный пирог из печеночных коржей, который можно прослоить абсолютно разными начинками, на ваш вкус.

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    Печеночный торт может стать достойным украшением праздничного стола. Это замечательная холодная закуска.

    Ингредиенты

    Приготовление 

    1 Подготовить продукты для печеночного торта.

    2 Лук и морковь очистить. Нарезать лук тонкими полукольцами, морковь натереть на крупной терке. 

    3 Пассеровать лук и морковь на растительном масле до мягкости. В процессе посолить и поперчить.

    4 Куриную печень вымыть, очистить от пленок и протоков. Пропустить печень через мясорубку.

    5 Добавить яйцо, перемешать.

    6 Приправить солью и перцем, добавить сметану и перемешать.

    7 Всыпать муку, перемешать до образования однородной массы без комочков. Должно получиться тесто по густоте как на оладьи.

    8 Из полученной массы жарить печеночные блины на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Обжаривать блины с обеих сторон по 1,5-2 минуты. Переворачивать блины удобно широкой лопаткой.

    9 Готовые блины складывать стопкой на тарелку. У меня получилось 7 блинов.

    10 Чеснок очистить, пропустить через пресс и смешать с майонезом.

    11 Смазать печеночный блин чесночным майонезом. На слой майонеза выложить слой обжаренной моркови с луком, посыпать рубленной петрушкой. Складывать блины друг на друга таким же образом, чередуя слои блинов, майонеза, моркови с луком и петрушки, пока на закончатся все блины. 

    12 Верхний блин также смазать майонезом, выложить морковь с луком и петрушку. Убрать печеночный торт в холодильник для.

    13 Вкусный печеночный торт готов.пропитывания на 2-3 часа.

    Приятного аппетита!

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