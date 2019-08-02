Рецепт дня: хрустящие картофельные палочки с сыром

Сегодня предлагаем приготовить хрустящие картофельные палочки с сыром внутри. Готовятся эти палочки из картофеля легко и быстро. Получается вкусно, сытно и необычно! Их можно подавать как основное блюдо или как гарнир к рыбе или мясу. А можно подать в качестве закуски с любым соусом или сметаной.
Ингредиенты
Приготовление
1 Картофель отвариваем в мундире, остужаем и чистим. Натираем картофель на терке. В натертый вареный картофель добавляем 2 яйца, соль и специи по вкусу, перемешиваем.
2 Добавляем кукурузную муку, тщательно перемешиваем.
3 Твердый сыр нарезаем брусочками. В отдельную мисочку разбиваем 2 яйца, добавляем соль и размешиваем венчиком или вилкой. Насыпаем в мисочку панировочные сухари.
4 Формируем из картофельной массы лепешку, кладем брусочек сыра.
5 Формируем картофельную палочку с сыром.
6 Обмакиваем картофельную палочку одной рукой в яичную смесь, а другой рукой обваливаем в сухарях.
7 Обжариваем в хорошо разогретом растительном масле до золотистого цвета со всех сторон. Выкладываем готовые картофельные палочки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Картофельные палочки с сыром готовы.
Приятного всем аппетита!