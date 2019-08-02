Рецепт дня: хрустящие картофельные палочки с сыром

Предлагаем Вам попробовать очень вкусные картофельные палочки с сюрпризом внутри. Надеемся, Вам понравится!

Сегодня предлагаем приготовить хрустящие картофельные палочки с сыром внутри. Готовятся эти палочки из картофеля легко и быстро. Получается вкусно, сытно и необычно! Их можно подавать как основное блюдо или как гарнир к рыбе или мясу. А можно подать в качестве закуски с любым соусом или сметаной.

Ингредиенты

Картофель (среднего размера) - 7-8 шт.

Сыр твердый - 150 г

Яйца - 4 шт.

Сухари панировочные - 100-150 г

Мука кукурузная - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Специи - по вкусу

Масло растительное - для обжаривания

Приготовление

1 Картофель отвариваем в мундире, остужаем и чистим. Натираем картофель на терке. В натертый вареный картофель добавляем 2 яйца, соль и специи по вкусу, перемешиваем.

2 Добавляем кукурузную муку, тщательно перемешиваем.

3 Твердый сыр нарезаем брусочками. В отдельную мисочку разбиваем 2 яйца, добавляем соль и размешиваем венчиком или вилкой. Насыпаем в мисочку панировочные сухари.

4 Формируем из картофельной массы лепешку, кладем брусочек сыра.

5 Формируем картофельную палочку с сыром.

6 Обмакиваем картофельную палочку одной рукой в яичную смесь, а другой рукой обваливаем в сухарях.

7 Обжариваем в хорошо разогретом растительном масле до золотистого цвета со всех сторон. Выкладываем готовые картофельные палочки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Картофельные палочки с сыром готовы.

Приятного всем аппетита!