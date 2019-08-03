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Суббота, 03.08.2019
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Рецепт дня: завтрак для ленивых

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Рецепт дня: завтрак для ленивых
07:50 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Ленивый рецепт, специально для выходного дня!

Правильный завтрак - залог хорошего дня. Вкусный, сытный и не сложный в приготовлении завтрак – это настоящая находка для самых «ленивых» кулинаров, которые ценят каждую утреннюю минутку.

Минимум затраченного времени и максимум вкусовых сочетаний – это не только девиз для поддержания отличного настроения, но и залог бодрого самочувствия на целый день вперед.

Ингредиенты:

  • лаваш 2 листа
  • кефир 250 мл
  • яйца 2 шт
  • сыр 200 гр
  • творог 200 гр
  • зелень петрушки
  • сливочное масло 50 гр
  • соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

Яйца взобьем с щепоткой соли и добавим весь кефир.

Творог, натертый сыр и порезанную зелень соединяем в чашке и хорошо перемешиваем. По вкусу добавляем соль (ориентируйтесь на вкус своего сыра) и черный перец, хорошо перемешиваем.

Форму (20*20 см) смажем сливочным маслом. Одним листом лаваша застилаем форму, что бы края свисали. Второй нарежем на кусочки 10*10 см.

Кусочки лаваша замочим в яйцах с кефиром, на несколько минут.

После чего, чередуя слой сырно-творожной начинки с вымоченными кусочками лаваша, собираем наш ленивый пирог.

Края аккуратно завернем, сверху выливаем остатки яйца и кусочки сливочного масла. Все очень быстро получилось!

Выпекаем в разогретой духовке, до золотистой корочки сверху. Температура 180 градусов, хватает 20 минут. Если не считать время в духовке (пока заваривали чай), на рецепт хватило 5 минут!

Приятного аппетита!

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