Рецепт дня: завтрак для ленивых

Ленивый рецепт, специально для выходного дня!

Правильный завтрак - залог хорошего дня. Вкусный, сытный и не сложный в приготовлении завтрак – это настоящая находка для самых «ленивых» кулинаров, которые ценят каждую утреннюю минутку.

Минимум затраченного времени и максимум вкусовых сочетаний – это не только девиз для поддержания отличного настроения, но и залог бодрого самочувствия на целый день вперед.

Ингредиенты:

лаваш 2 листа

кефир 250 мл

яйца 2 шт

сыр 200 гр

творог 200 гр

зелень петрушки

сливочное масло 50 гр

соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

Яйца взобьем с щепоткой соли и добавим весь кефир.

Творог, натертый сыр и порезанную зелень соединяем в чашке и хорошо перемешиваем. По вкусу добавляем соль (ориентируйтесь на вкус своего сыра) и черный перец, хорошо перемешиваем.

Форму (20*20 см) смажем сливочным маслом. Одним листом лаваша застилаем форму, что бы края свисали. Второй нарежем на кусочки 10*10 см.

Кусочки лаваша замочим в яйцах с кефиром, на несколько минут.

После чего, чередуя слой сырно-творожной начинки с вымоченными кусочками лаваша, собираем наш ленивый пирог.

Края аккуратно завернем, сверху выливаем остатки яйца и кусочки сливочного масла. Все очень быстро получилось!

Выпекаем в разогретой духовке, до золотистой корочки сверху. Температура 180 градусов, хватает 20 минут. Если не считать время в духовке (пока заваривали чай), на рецепт хватило 5 минут!

Приятного аппетита!