Рецепт дня: завтрак для ленивых

Правильный завтрак - залог хорошего дня. Вкусный, сытный и не сложный в приготовлении завтрак – это настоящая находка для самых «ленивых» кулинаров, которые ценят каждую утреннюю минутку.
Минимум затраченного времени и максимум вкусовых сочетаний – это не только девиз для поддержания отличного настроения, но и залог бодрого самочувствия на целый день вперед.
Ингредиенты:
Приготовление:
Яйца взобьем с щепоткой соли и добавим весь кефир.
Творог, натертый сыр и порезанную зелень соединяем в чашке и хорошо перемешиваем. По вкусу добавляем соль (ориентируйтесь на вкус своего сыра) и черный перец, хорошо перемешиваем.
Форму (20*20 см) смажем сливочным маслом. Одним листом лаваша застилаем форму, что бы края свисали. Второй нарежем на кусочки 10*10 см.
Кусочки лаваша замочим в яйцах с кефиром, на несколько минут.
После чего, чередуя слой сырно-творожной начинки с вымоченными кусочками лаваша, собираем наш ленивый пирог.
Края аккуратно завернем, сверху выливаем остатки яйца и кусочки сливочного масла. Все очень быстро получилось!
Выпекаем в разогретой духовке, до золотистой корочки сверху. Температура 180 градусов, хватает 20 минут. Если не считать время в духовке (пока заваривали чай), на рецепт хватило 5 минут!
Приятного аппетита!