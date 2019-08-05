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Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой

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Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой
08:34 Сегодня Телеграф

Помидоры и брынза — классическое сочетание и прекрасная основа для любого блюда.

Бюджетная закуска как на каждый день, так и для праздничного стола - помидоры с брынзой и кинзой.

Ингредиенты

  • Помидоры - 4 шт.
  • Брынза - 100 г
  • Сметана - 1,5 ст. л.
  • Кинза (или петрушка) - 1/2 пучка или по вкусу
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Соль - по вкусу
  • *
  • Для украшения:
  • Листья салата
  • Базилик

Приготовление

1 Подготавливаем продукты для закуски из помидоров с брынзой и кинзой.

2 Кинзу рубим как можно мельче, чтобы было ароматнее и вкуснее. (Не все любят эту пряность, поэтому можете ее заменить на петрушку или другую зелень по вашему вкусу, но мне очень нравится именно с кинзой.)

3 Чеснок пропускаем через пресс и добавляем к сметане.

4 К натертой на мелкой терке брынзе добавляем сметану с чесноком и кинзу. Солим по вкусу. У меня брынза соленая, поэтому я не солю.

5 Помидоры нарезаем кружочками.

6 На тарелку выкладываем листья салата и помидоры. 

7 Сверху на помидорчики выкладываем ароматную массу. Украшаем на свой вкус. Я украсила листиками базилика. 

Вкуснота нереальная! А главное - очень быстро, ароматно и аппетитно. Все гости останутся довольны!

Приятного аппетита!

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