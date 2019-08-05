Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой

Помидоры и брынза — классическое сочетание и прекрасная основа для любого блюда.

Бюджетная закуска как на каждый день, так и для праздничного стола - помидоры с брынзой и кинзой.

Ингредиенты

Помидоры - 4 шт.

Брынза - 100 г

Сметана - 1,5 ст. л.

Кинза (или петрушка) - 1/2 пучка или по вкусу

Чеснок - 3 зубчика

Соль - по вкусу

*

Для украшения:

Листья салата

Базилик

Приготовление

1 Подготавливаем продукты для закуски из помидоров с брынзой и кинзой.

2 Кинзу рубим как можно мельче, чтобы было ароматнее и вкуснее. (Не все любят эту пряность, поэтому можете ее заменить на петрушку или другую зелень по вашему вкусу, но мне очень нравится именно с кинзой.)

3 Чеснок пропускаем через пресс и добавляем к сметане.

4 К натертой на мелкой терке брынзе добавляем сметану с чесноком и кинзу. Солим по вкусу. У меня брынза соленая, поэтому я не солю.

5 Помидоры нарезаем кружочками.

6 На тарелку выкладываем листья салата и помидоры.

7 Сверху на помидорчики выкладываем ароматную массу. Украшаем на свой вкус. Я украсила листиками базилика.

Вкуснота нереальная! А главное - очень быстро, ароматно и аппетитно. Все гости останутся довольны!

Приятного аппетита!