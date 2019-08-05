Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой

Бюджетная закуска как на каждый день, так и для праздничного стола - помидоры с брынзой и кинзой.
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготавливаем продукты для закуски из помидоров с брынзой и кинзой.
2 Кинзу рубим как можно мельче, чтобы было ароматнее и вкуснее. (Не все любят эту пряность, поэтому можете ее заменить на петрушку или другую зелень по вашему вкусу, но мне очень нравится именно с кинзой.)
3 Чеснок пропускаем через пресс и добавляем к сметане.
4 К натертой на мелкой терке брынзе добавляем сметану с чесноком и кинзу. Солим по вкусу. У меня брынза соленая, поэтому я не солю.
5 Помидоры нарезаем кружочками.
6 На тарелку выкладываем листья салата и помидоры.
7 Сверху на помидорчики выкладываем ароматную массу. Украшаем на свой вкус. Я украсила листиками базилика.
Вкуснота нереальная! А главное - очень быстро, ароматно и аппетитно. Все гости останутся довольны!
Приятного аппетита!