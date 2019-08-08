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Рецепт дня: суп из скумбрии с картофелем и рисом

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Рецепт дня: суп из скумбрии с картофелем и рисом
07:21 Сегодня Телеграф

Суп из рыбы готовится гораздо быстрее, чем суп на мясном бульоне - в этом большое преимущество рыбных супов.

Готовить суп можно как из одного вида рыбы, так и из нескольких. Можно использовать для этой цели также и консервы. Ну а сегодня мы будем готовить суп из скумбрии. Это довольно жирная рыбка, так что суп получится насыщенным. Рецепт вкусного, полезного и питательного супа из скумбрии с картошкой и рисом придется по вкусу самым требовательным гурманам.

Ингредиенты

  • Скумбрия - 1 шт. (350 г)
  • Рис - 45 г
  • Картофель (среднего размера) - 2 шт.
  • Морковь - 70 г
  • Лук репчатый - 50 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Сметана 15% - 100 мл
  • Розмарин - 0,25 ч. ложки
  • Лимон - 0,5 шт. (для цедры и для подачи супа)
  • Масло подсолнечное - 50 г
  • Зелень петрушки - 3 веточки
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Вода - 750 мл

Приготовление

1 Скумбрию моем, удаляем внутренности, срезаем плавники, голову и хвост

2 Заливаем рыбу водой (750 мл), ставим на огонь и варим при легком кипении 10 минут

3 Скумбрию извлекаем из кастрюли. Рыбный бульон процеживаем

4 Рыбное филе отделяем от костей

5 Картофель нарезаем кубиками

6 Лук нарезаем мелкими кубиками. Морковь натираем на мелкой терке. Чеснок очищаем и нарезаем пластинками

7 Разогреваем сковороду с растительным маслом. Добавляем в сковороду морковь и лук и пассеруем на среднем огне 7 минут. Добавляем чеснок и жарим еще пару минут

8 Пассерованные овощи выкладываем в бульон. Туда же отправляем рис. Варим до полуготовности риса

9 Добавляем картофель и соль. Варим еще минут 10

10 Сметану смешиваем с одним половником отвара из кастрюли. Добавляем сметану в суп

11 Для аромата дополняем суп розмарином и лимонной цедрой. Перчим

12 В конце выкладываем в кастрюлю рыбу. Варим еще минут 7

13 Зелень мелко рубим

14 Добавляем зелень в рыбный суп. На этом варку заканчиваем

Вкусный и ароматный суп из скумбрии готов

Для подачи разливаем суп из скумбрии по тарелкам. В каждую тарелку выкладываем по дольке лимона и подаем суп к столу.

Приятного аппетита!

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