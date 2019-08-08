Рецепт дня: суп из скумбрии с картофелем и рисом

Готовить суп можно как из одного вида рыбы, так и из нескольких. Можно использовать для этой цели также и консервы. Ну а сегодня мы будем готовить суп из скумбрии. Это довольно жирная рыбка, так что суп получится насыщенным. Рецепт вкусного, полезного и питательного супа из скумбрии с картошкой и рисом придется по вкусу самым требовательным гурманам.
Ингредиенты
Приготовление
1 Скумбрию моем, удаляем внутренности, срезаем плавники, голову и хвост
2 Заливаем рыбу водой (750 мл), ставим на огонь и варим при легком кипении 10 минут
3 Скумбрию извлекаем из кастрюли. Рыбный бульон процеживаем
4 Рыбное филе отделяем от костей
5 Картофель нарезаем кубиками
6 Лук нарезаем мелкими кубиками. Морковь натираем на мелкой терке. Чеснок очищаем и нарезаем пластинками
7 Разогреваем сковороду с растительным маслом. Добавляем в сковороду морковь и лук и пассеруем на среднем огне 7 минут. Добавляем чеснок и жарим еще пару минут
8 Пассерованные овощи выкладываем в бульон. Туда же отправляем рис. Варим до полуготовности риса
9 Добавляем картофель и соль. Варим еще минут 10
10 Сметану смешиваем с одним половником отвара из кастрюли. Добавляем сметану в суп
11 Для аромата дополняем суп розмарином и лимонной цедрой. Перчим
12 В конце выкладываем в кастрюлю рыбу. Варим еще минут 7
13 Зелень мелко рубим
14 Добавляем зелень в рыбный суп. На этом варку заканчиваем
Вкусный и ароматный суп из скумбрии готов
Для подачи разливаем суп из скумбрии по тарелкам. В каждую тарелку выкладываем по дольке лимона и подаем суп к столу.
Приятного аппетита!