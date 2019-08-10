Рецепт дня: тарталетки с курицей, грибами и сыром

Очень сочная и аппетитная закуска - тарталетки с курицей, грибами и сыром. Особенно популярна эта закуска на праздничных столах - вмиг расходится с тарелок.

Очень сочная и аппетитная закуска - тарталетки с курицей, грибами и сыром. Особенно популярна эта закуска на праздничных столах - вмиг расходится с тарелок.

Ингредиенты

Тарталетки - 20 шт.

Филе куриное - 1 шт.

Грибы шампиньоны - 250 г

Сыр твердый - 50-70 г

Лук репчатый - 1 шт.

Сливки любой жирности (не домашние) - 50 мл

Соль - 3 щепотки

Перец черный молотый - 2 щепотки

Зелень свежая - для украшения

Приготовление

1 Подготовьте необходимые ингредиенты для тарталеток с курицей и грибами. Промойте грибы, также промойте куриное филе, срежьте с него пленки, очистите лук и промойте.Как приготовить тарталетки с курицей, грибами и сыром:

2 Нарежьте мелкими кубиками куриное филе и луковицу. Грибы - средними кубиками, так как они сильно уменьшатся в размерах.

3 Разогрейте сковороду с растительным маслом на плите. Всыпьте в нее все нарезки и соль, перемешайте и обжаривайте все в течение 7-10 минут до румяности.

4 Влейте сливки любой жирности и томите блюдо еще 2-3 минуты на минимуме огня.

5 В это время натрите твердый сыр на мелкой терке.

6 В каждую тарталетку чайной ложечкой выложите приготовленную горячую начинку. Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов.

7 Выложите в тарталетки натертый сыр и сразу же отправьте их в духовку на 5-7 минут.

Как только сыр расплавится и подрумянится - ваше блюдо готово. Переложите тарталетки с противня на блюдо, дайте им слегка остыть и подавайте теплыми на стол, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!