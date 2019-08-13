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Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами

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Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
08:01 Сегодня Телеграф

Хрустящий хлеб, сочная начинка, аппетитные ниточки расплавленного сыра - беспроигрышное сочетание, как ни крути.

Горячий бутерброд-сэндвич с жареной колбасой, сыром и картофельными чипсами – невероятно аппетитный, быстрый в приготовлении, питательный и сытный перекус, который порадует своим вкусом любого гурмана и придаст сил и энергии на долгое время. Хрустящий хлеб, сочная начинка, аппетитные ниточки расплавленного сыра - беспроигрышное сочетание, как ни крути. Попробуйте!

Ингредиенты 

  • Хлеб тостовый белый – 2 кусочка (30 г)
  • Колбаса вареная – 6 ломтиков (170 г)
  • Чипсы картофельные – 15-18 г (10-12 шт.)
  • Сыр тостовый – 3 пластинки (60 г)
  • Масло сливочное – 15 г (для жарки)
  • Майонез – 1 ст. ложка
  • Горчица (неострая) – 1 ст. ложка
  • Для подачи (по желанию):
  • Салат латук - 2 листа
  • Петрушка свежая – 1 веточка

Ингредиенты

1 Для приготовления сэндвича с жареной колбасой и чипсами подготовьте продукты по списку.

2 Вареную колбасу очистите и нарежьте тонкими кружочками. Для того, чтобы при обжаривании кусочки колбасы не сворачивались, из каждого кружка колбасы вырежьте небольшой сегмент.

3 В сковороде, на среднем огне, растопите сливочное масло. Выложите кусочки колбасы на сковороду в один слой и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета.

4 Если вся колбаса не поместилась в сковороду, обжарьте сперва половину колбасы (3 ломтика), затем переложите жареную колбасу на тарелку и обжарьте оставшиеся кусочки колбасы.

5 Смажьте кусочек белого тостового хлеба тонким слоем майонеза.

6 Поверх майонеза выложите ломтики тостового сыра так, чтобы покрыть сыром всю поверхность кусочка хлеба.

7 Выложите на слой сыра горячую жареную колбасу, укладывая кусочки друг на друга так, чтобы весь хлеб был покрыт колбасой.

8 Уложите на колбасу слой картофельных чипсов.

9 Смажьте второй кусочек тостового хлеба тонким слоем горчицы.

10 Накройте бутерброд с колбасой, сыром и чипсами вторым куском хлеба, горчицей вниз.

11 Выложите получившийся сэндвич на сковороду, в которой обжаривалась колбаса, и обжарьте по 2-3-минуты с каждой стороны, для того чтобы хлеб подрумянился, начинка прогрелась, а сыр растаял.

12 Готовый горячий бутерброд с колбасой, сыром и чипсами выложите на несколько секунд на бумажную салфетку или полотенце, чтобы впитались излишки масла.

Разрежьте горячий сэндвич с жареной колбасой и чипсами пополам и подавайте к столу. При желании можно дополнить сэндвич листовым салатом и украсить листиками петрушки.

Приятного аппетита! 

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