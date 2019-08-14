Рецепт дня: тефтели с рисом в томатном соусе

Приготовьте на обед вкусные тефтели. Я думаю такое блюдо понравится вашим родным и останется в вашем меню надолго.
Ингредиенты
Приготовление
1 Продукты для тефтелей с рисом перед вами.
2 Как приготовить тефтели с рисом в соусе томатном:
Рис промыть, залить холодной водой. Посолить и варить до готовности 20-25 минут.
3 Затем откинуть рис на дуршлаг.
4Очистить, помыть и натереть на крупной терке морковь.
5 Лук очистить, помыть и нарезать мелкими кубиками.
6 Разогреть сковороду. Налить растительное масло. Выложить подготовленные морковь и лук. Обжарить, помешивая, на среднем огне 2-3 минуты. Охладить зажарку.
7 Соединить в миске фарш, яйца, приготовленную зажарку и рис.
8 Добавить соль, чёрный молотый перец и всё тщательно перемешать. Фарш готов.
9Мокрыми руками сформировать тефтели, размером с небольшой мандарин.
10 Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить тефтели. Обжаривать на среднем огне 2-3 минуты с одной стороны.
11 А затем перевернуть и жарить так же с другой стороны.
12 Выложить подготовленные тефтели в казанок. Вскипятить чайник.
13 Смешать томатную пасту и сметану, а затем добавить к ним 0,5 литра кипятка. Посолить и поперчить. Хорошо размешать.
14 Этим соусом залить тефтели, так, чтобы верхний слой был покрыт. Поставить тефтели с рисом в соусе на огонь.
15 Когда вскипит соус, сделать самый маленький огонь. Накрыть крышкой. Тушить 40 минут. Тефтели с рисом в томатном соусе готовы.
Подать тефтели с рисом в соусе с любимым гарниром.
Приятного аппетита!