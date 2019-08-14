Рецепт дня: тефтели с рисом в томатном соусе

Тефтели с рисом в томатном соусе — рецепт вкусного обеда, в котором в одной посуде соединились гарнир, мясное блюдо и густая подлива.

Приготовьте на обед вкусные тефтели. Я думаю такое блюдо понравится вашим родным и останется в вашем меню надолго.

Ингредиенты

Свиной фарш - 500 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Рис - 60 г

Яйца куриные - 2 шт.

Томатная паста - 2 ст. л.

Сметана - 2 ст. л.

Кипяток - 0,5 л

Масло растительное - 4 ст. ложки

Перец - 1 ч. ложка

Соль - 2 ч. ложки

Приготовление

1 Продукты для тефтелей с рисом перед вами.

2 Как приготовить тефтели с рисом в соусе томатном:

Рис промыть, залить холодной водой. Посолить и варить до готовности 20-25 минут.

3 Затем откинуть рис на дуршлаг.





4Очистить, помыть и натереть на крупной терке морковь.

5 Лук очистить, помыть и нарезать мелкими кубиками.

6 Разогреть сковороду. Налить растительное масло. Выложить подготовленные морковь и лук. Обжарить, помешивая, на среднем огне 2-3 минуты. Охладить зажарку.

7 Соединить в миске фарш, яйца, приготовленную зажарку и рис.

8 Добавить соль, чёрный молотый перец и всё тщательно перемешать. Фарш готов.

9Мокрыми руками сформировать тефтели, размером с небольшой мандарин.

10 Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить тефтели. Обжаривать на среднем огне 2-3 минуты с одной стороны.

11 А затем перевернуть и жарить так же с другой стороны.





12 Выложить подготовленные тефтели в казанок. Вскипятить чайник.

13 Смешать томатную пасту и сметану, а затем добавить к ним 0,5 литра кипятка. Посолить и поперчить. Хорошо размешать.

14 Этим соусом залить тефтели, так, чтобы верхний слой был покрыт. Поставить тефтели с рисом в соусе на огонь.

15 Когда вскипит соус, сделать самый маленький огонь. Накрыть крышкой. Тушить 40 минут. Тефтели с рисом в томатном соусе готовы.





Подать тефтели с рисом в соусе с любимым гарниром.

Приятного аппетита!