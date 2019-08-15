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Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром

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Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром
07:22 Сегодня Телеграф

Хотим поделиться с вами очень интересной идеей, как приготовить перец, фаршированный колбасой и сыром.

Оригинальная холодная закуска из болгарского перца и помидоров, которую совсем не сложно приготовить. Овощи по этому рецепту фаршируются копченой колбасой, твердым сыром и сливочным маслом.

Ингредиенты

  • Помидор (спелый, но твердый) - 1 шт.
  • Перец сладкий - 1 шт.
  • Лук зеленый - 1 пучок
  • Масло сливочное (комнатной температуры) - 75 г
  • Колбаса копченая - 100 г
  • Сыр твердый - 75 г

Приготовление

1 У перца срезать верхушку и удалить серединку.

2 Таким же образом поступить с помидором.

3 Колбасу нарезать меленькими кубиками.

4 Лук нашинковать колечками.

5 Сложить все в мисочку и добавить туда сливочное масло.

6 Хорошо вымешать ложкой начинку, чтобы масло обволакивало каждый кусочек.

7 Сыр мелко натереть.

8 Добавить его в начинку. Все перемешать.

9 Нафаршировать овощи, плотно утрамбовывая начинку. Заполненные перец и помидор поставить в холодильник для затвердевания масла.

10 Через 2,5 часа нарезать кружочками овощные "медальоны".

Яркая и вкусная закуска из перцев и помидоров украсит не только домашнее торжество. Фаршированные овощи, упакованные в фольгу и еще не нарезанные кружочками, прекрасно перенесут дорогу и сохранят прохладу, чтобы быть украшением загородного пикника.

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