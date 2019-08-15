Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром

Оригинальная холодная закуска из болгарского перца и помидоров, которую совсем не сложно приготовить. Овощи по этому рецепту фаршируются копченой колбасой, твердым сыром и сливочным маслом.
Ингредиенты
Приготовление
1 У перца срезать верхушку и удалить серединку.
2 Таким же образом поступить с помидором.
3 Колбасу нарезать меленькими кубиками.
4 Лук нашинковать колечками.
5 Сложить все в мисочку и добавить туда сливочное масло.
6 Хорошо вымешать ложкой начинку, чтобы масло обволакивало каждый кусочек.
7 Сыр мелко натереть.
8 Добавить его в начинку. Все перемешать.
9 Нафаршировать овощи, плотно утрамбовывая начинку. Заполненные перец и помидор поставить в холодильник для затвердевания масла.
10 Через 2,5 часа нарезать кружочками овощные "медальоны".
Яркая и вкусная закуска из перцев и помидоров украсит не только домашнее торжество. Фаршированные овощи, упакованные в фольгу и еще не нарезанные кружочками, прекрасно перенесут дорогу и сохранят прохладу, чтобы быть украшением загородного пикника.