Рецепт дня: грибная запеканка в лаваше

Запеканка из шампиньонов с курицей и картофелем в лавашных корзиночках. Запеканку готовила к куриному бульону, но это блюдо вкусное само по себе, как небольшой открытый пирог.
Ингредиенты
Приготовление
1 Мелко порезать лук и куриное мясо. Грибы протереть влажной салфеткой и порезать ломтиками. Картофель порезать кубиками.
2 На сковороде разогреть растительное масло и пассировать лук до прозрачности. Добавить грибы и жарить их, помешивая, 7-10 минут.
3 Добавить курицу и картофель. Посолить и поперчить. Жарить на умеренном огне 7-10 минут. Добавить рубленую зелень, перемешать и снять с огня.
4 Взбить яйца и сметану. Если сметана густая, добавить молоко. Посолить и поперчить.
5 Натереть на крупной терке сыр. Небольшие формы для запекания выстелить лавашем. Формы заполнить начинкой, посыпать сыром.
6 Полить яично-сметанным соусом. Поставить формы с запеканкой в духовку, разогретую до 200 градусов на 25-30 минут.
7 Готовую грибную запеканку посыпать петрушкой. Когда немного остынет, вынуть запеканки из формы на тарелку.
Подать грибную запеканку можно с куриным бульоном.
Приятного аппетита!