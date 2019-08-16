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Рецепт дня: грибная запеканка в лаваше

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Рецепт дня: грибная запеканка в лаваше
07:18 Сегодня Телеграф

Вкусная быстрая запеканка из лаваша с сыром и грибами. Такую запеканку с легкостью можно готовить на завтрак, также можно брать на природу.

Запеканка из шампиньонов с курицей и картофелем в лавашных корзиночках. Запеканку готовила к куриному бульону, но это блюдо вкусное само по себе, как небольшой открытый пирог.

Ингредиенты

  • Маленькие круглые тонкие лаваши
  • Шампиньоны – 300 г
  • Вареное куриное мясо – 150 г
  • Вареный картофель – 150 г
  • Лук репчатый – 120 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 4 ст. ложки
  • Молоко – 50 мл
  • Масло растительное – 2 ст. ложки
  • Сыр твердый – 50 г
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Зелень петрушки и укропа – полпучка

Приготовление

1 Мелко порезать лук и куриное мясо. Грибы протереть влажной салфеткой и порезать ломтиками. Картофель порезать кубиками.

2 На сковороде разогреть растительное масло и пассировать лук до прозрачности. Добавить грибы и жарить их, помешивая, 7-10 минут.

3 Добавить курицу и картофель. Посолить и поперчить. Жарить на умеренном огне 7-10 минут. Добавить рубленую зелень, перемешать и снять с огня.

4 Взбить яйца и сметану. Если сметана густая, добавить молоко. Посолить и поперчить.

5 Натереть на крупной терке сыр. Небольшие формы для запекания выстелить лавашем. Формы заполнить начинкой, посыпать сыром.

6 Полить яично-сметанным соусом. Поставить формы с запеканкой в духовку, разогретую до 200 градусов на 25-30 минут.

7 Готовую грибную запеканку посыпать петрушкой. Когда немного остынет, вынуть запеканки из формы на тарелку.

Подать грибную запеканку можно с куриным бульоном.

Приятного аппетита!

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