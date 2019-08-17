Рецепт дня: сырники с брынзой и зеленью

Такие сырнички по достоинству оценят те, кто предпочитает что-то солененькое на завтрак или в качестве перекуса.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Подготовить необходимые ингредиенты. Сливочное масло лучше заранее достать из холодильника - оно должно быть комнатной температуры.
2. В миске соединить творог и размягчённое сливочное масло и хорошенько растереть с помощью вилки.
3. Брынзу натереть на тёрке и добавить в миску с творогом. Если брынза недостаточно солёная, можно добавить соль (по вкусу).
4. Вбить яйцо.
5. Укроп мелко порубить ножом и тоже отправить в миску. Добавить паприку.
6. Хорошо перемешать.
7. Всыпать муку.
8.Снова хорошо перемешать до однородности.
9. Разогреть сковороду с растительным маслом. Сформировать небольшие сырнички и выложить их в горячее масло.
10. Жарить сырники на умеренном огне примерно по 1-2 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.
11. Несладкие творожные сырники с брынзой и зеленью готовы. Подавать сырники к столу можно как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!