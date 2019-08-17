Рецепт дня: сырники с брынзой и зеленью

Простой и быстрый рецепт несладких сырников с брынзой и зеленью - нежных, очень мягких внутри и с румяной корочкой снаружи.

Такие сырнички по достоинству оценят те, кто предпочитает что-то солененькое на завтрак или в качестве перекуса.

Ингредиенты:

Творог - 100 г

Брынза - 100 г

Мука пшеничная - 75 г

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное - 30 г

Укроп свежий - 1-2 веточки

Паприка молотая - 1 ч. ложка

Масло растительное - 20 мл

Приготовление:

1. Подготовить необходимые ингредиенты. Сливочное масло лучше заранее достать из холодильника - оно должно быть комнатной температуры.

2. В миске соединить творог и размягчённое сливочное масло и хорошенько растереть с помощью вилки.

3. Брынзу натереть на тёрке и добавить в миску с творогом. Если брынза недостаточно солёная, можно добавить соль (по вкусу).

4. Вбить яйцо.

5. Укроп мелко порубить ножом и тоже отправить в миску. Добавить паприку.

6. Хорошо перемешать.

7. Всыпать муку.

8.Снова хорошо перемешать до однородности.

9. Разогреть сковороду с растительным маслом. Сформировать небольшие сырнички и выложить их в горячее масло.

10. Жарить сырники на умеренном огне примерно по 1-2 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

11. Несладкие творожные сырники с брынзой и зеленью готовы. Подавать сырники к столу можно как в горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!