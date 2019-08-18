Рецепт дня: болгарские перцы с мясом в духовке

Рецепт полностью без масла, нет пассеровки, овощи к мясу добавляются в сыром виде. Такой вариант сокращает общее время приготовления и позволяет обойтись без лишних жиров.
Ингредиенты:
Для соуса-заливки
Приготовление:
Подготовить все ингредиенты.
Рис промыть и отварить до полуготовности примерно 10 минут. Все зависит от сорта риса.
Морковь, чеснок и лук очистить и натереть на терке.
Добавить все заготовки к фаршу.
Отправить рис тоже в фарш.
Посолить и поперчить. Тщательно перемешать начинку до единой массы.
Перцы разрезать вдоль пополам. Убрать семена, удалить мягкие перегородки. Плодоножки можно оставить в целях декора.
Трамбуя, заполнить подготовленные половинки фаршем.
Заготовки выложить в форму для выпекания.
На этом этапе можно включить духовку на разогрев до 180 градусов.
Сделаем заливку.
Сметану смешать с томатной пастой или кетчупом. Добавить аджику. Посолить и перчить. И разбавить водой.
Залить заливкой фаршированные перцы. Достаточно, чтобы заготовки были погружены в соус примерно наполовину. Если необходимо, подлить еще воды.
Закрыть форму фольгой и убрать в разогретую до 180 градусов духовку.
Запекать около 40-50 минут (до мягкости перцев).
Минут за 5-10 до окончания натереть на терке сыр. Снять фольгу с формы и присыпать перцы сыром. Вернуть в духовку и дать сыру расплавится. По желанию можно подержать дольше — до румяной корочки.
Подавать фаршированные перцы горячими. Дополнить блюдо можно зеленью, овощами по желанию.
Фаршированные перцы в духовке с мясом и рисом готовы!
Видео приготовления:
Приятного Вам аппетита!!!