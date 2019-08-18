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Рецепт дня: болгарские перцы с мясом в духовке

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Рецепт дня: болгарские перцы с мясом в духовке
08:01 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Сытные фаршированные перцы с мясным фаршем, запеченные в духовке, получаются такими же сочными и аппетитными, как и при тушении на плите.

Рецепт полностью без масла, нет пассеровки, овощи к мясу добавляются в сыром виде. Такой вариант сокращает общее время приготовления и позволяет обойтись без лишних жиров.

Ингредиенты:

  • перцы болгарские - 4-5 шт.
  • фарш говяжий - 400 гр.
  • рис - 40 г (вес сырой крупы)
  • лук репчатый - 2 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • сыр - 100 гр.

Для соуса-заливки

  • сметана 15% жирности - 4 ст. л.;
  • томатная паста - 2 ст. л.;
  • Аджика – 1 ч.л.;
  • вода - 100 мл.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты.

Рис промыть и отварить до полуготовности примерно 10 минут. Все зависит от сорта риса.

Морковь, чеснок и лук очистить и натереть на терке.

Добавить все заготовки к фаршу.

Отправить рис тоже в фарш.

Посолить и поперчить. Тщательно перемешать начинку до единой массы.

Перцы разрезать вдоль пополам. Убрать семена, удалить мягкие перегородки. Плодоножки можно оставить в целях декора.

Трамбуя, заполнить подготовленные половинки фаршем.

Заготовки выложить в форму для выпекания.

На этом этапе можно включить духовку на разогрев до 180 градусов.

Сделаем заливку.

Сметану смешать с томатной пастой или кетчупом. Добавить аджику. Посолить и перчить. И разбавить водой.

Залить заливкой фаршированные перцы. Достаточно, чтобы заготовки были погружены в соус примерно наполовину. Если необходимо, подлить еще воды.

Закрыть форму фольгой и убрать в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекать около 40-50 минут (до мягкости перцев).

Минут за 5-10 до окончания натереть на терке сыр. Снять фольгу с формы и присыпать перцы сыром. Вернуть в духовку и дать сыру расплавится. По желанию можно подержать дольше — до румяной корочки.

Подавать фаршированные перцы горячими. Дополнить блюдо можно зеленью, овощами по желанию.

Фаршированные перцы в духовке с мясом и рисом готовы!

Видео приготовления: 

Приятного Вам аппетита!!!

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Рецепт, Болгарский перец, Рецепт дня, Вкусные рецепты, Блюда с мясом.
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