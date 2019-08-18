Рецепт дня: болгарские перцы с мясом в духовке

Сытные фаршированные перцы с мясным фаршем, запеченные в духовке, получаются такими же сочными и аппетитными, как и при тушении на плите.

Рецепт полностью без масла, нет пассеровки, овощи к мясу добавляются в сыром виде. Такой вариант сокращает общее время приготовления и позволяет обойтись без лишних жиров.

Ингредиенты:

перцы болгарские - 4-5 шт.

фарш говяжий - 400 гр.

рис - 40 г (вес сырой крупы)

лук репчатый - 2 шт.

морковь - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

сыр - 100 гр.

Для соуса-заливки

сметана 15% жирности - 4 ст. л.;

томатная паста - 2 ст. л.;

Аджика – 1 ч.л.;

вода - 100 мл.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты.

Рис промыть и отварить до полуготовности примерно 10 минут. Все зависит от сорта риса.

Морковь, чеснок и лук очистить и натереть на терке.

Добавить все заготовки к фаршу.

Отправить рис тоже в фарш.

Посолить и поперчить. Тщательно перемешать начинку до единой массы.

Перцы разрезать вдоль пополам. Убрать семена, удалить мягкие перегородки. Плодоножки можно оставить в целях декора.

Трамбуя, заполнить подготовленные половинки фаршем.

Заготовки выложить в форму для выпекания.

На этом этапе можно включить духовку на разогрев до 180 градусов.

Сделаем заливку.

Сметану смешать с томатной пастой или кетчупом. Добавить аджику. Посолить и перчить. И разбавить водой.

Залить заливкой фаршированные перцы. Достаточно, чтобы заготовки были погружены в соус примерно наполовину. Если необходимо, подлить еще воды.

Закрыть форму фольгой и убрать в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекать около 40-50 минут (до мягкости перцев).

Минут за 5-10 до окончания натереть на терке сыр. Снять фольгу с формы и присыпать перцы сыром. Вернуть в духовку и дать сыру расплавится. По желанию можно подержать дольше — до румяной корочки.

Подавать фаршированные перцы горячими. Дополнить блюдо можно зеленью, овощами по желанию.

Фаршированные перцы в духовке с мясом и рисом готовы!

Видео приготовления:

Приятного Вам аппетита!!!