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Рецепт дня: баклажанные рулетики

Рецепт дня: баклажанные рулетики
07:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Нежные и сочные баклажанные рулетики с начинкой из плавленого сыра, яйца и чеснока.

Отличная закуска для праздничного стола или для ужина, которая очень просто готовится.

Ингредиенты

  • Баклажаны - 2 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Сырок плавленый - 1 шт. (90-100 г)
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Помидоры (для украшения) - 0,5 шт.
  • Зелень укропа - 1 веточка
  • Зелень петрушки - 1 веточка
  • Майонез - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Масло растительное - для жарки

Для начинки подойдут самые разнообразные продукты.

Приготовление

Подготавливаем необходимые ингредиенты для приготовления рулетиков из баклажанов.

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1. Баклажаны моем и острым ножом нарезаем вдоль на тонкие полосочки, немного солим, заливаем водой. Оставляем в стороне на 15 минут. Затем промываем полосочки баклажанов под проточной водой и снова их солим. Оставляем на 20 минут в стороне.

2. Зубчики чеснока, очищенные от шелухи, измельчаем с помощью чеснокодавилки.

3. К измельченному чесноку добавляем сваренные вкрутую яйца, натертые крупно на кулинарной терке.

4. В начинку также добавляем натертый крупно плавленый сырок, мелко нарубленную зелень и майонез. Перемешиваем.

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5. Полосочки баклажанов слегка обжариваем на масле с двух сторон. После обжаривания полоски баклажанов перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло все лишнее масло.

6. На всю поверхность баклажанных полосок укладываем начинку.

7. Заворачиваем полоски с начинкой в рулетики, украшаем баклажанные рулетики помидорами и зеленью.

Рулетики из баклажанов с яично-сырной начинкой готовы!

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Приготовление, Рецепт дня, Баклажанные рулетики.
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