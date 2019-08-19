Рецепт дня: баклажанные рулетики

Нежные и сочные баклажанные рулетики с начинкой из плавленого сыра, яйца и чеснока.

Отличная закуска для праздничного стола или для ужина, которая очень просто готовится.

Ингредиенты

Баклажаны - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Сырок плавленый - 1 шт. (90-100 г)

Чеснок - 2 зубчика

Помидоры (для украшения) - 0,5 шт.

Зелень укропа - 1 веточка

Зелень петрушки - 1 веточка

Майонез - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Масло растительное - для жарки

Для начинки подойдут самые разнообразные продукты.

Приготовление

Подготавливаем необходимые ингредиенты для приготовления рулетиков из баклажанов.

1. Баклажаны моем и острым ножом нарезаем вдоль на тонкие полосочки, немного солим, заливаем водой. Оставляем в стороне на 15 минут. Затем промываем полосочки баклажанов под проточной водой и снова их солим. Оставляем на 20 минут в стороне.

2. Зубчики чеснока, очищенные от шелухи, измельчаем с помощью чеснокодавилки.

3. К измельченному чесноку добавляем сваренные вкрутую яйца, натертые крупно на кулинарной терке.

4. В начинку также добавляем натертый крупно плавленый сырок, мелко нарубленную зелень и майонез. Перемешиваем.

5. Полосочки баклажанов слегка обжариваем на масле с двух сторон. После обжаривания полоски баклажанов перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло все лишнее масло.

6. На всю поверхность баклажанных полосок укладываем начинку.

7. Заворачиваем полоски с начинкой в рулетики, украшаем баклажанные рулетики помидорами и зеленью.

Рулетики из баклажанов с яично-сырной начинкой готовы!

Приятного аппетита!