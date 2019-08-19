Рецепт дня: баклажанные рулетики

Отличная закуска для праздничного стола или для ужина, которая очень просто готовится.
Ингредиенты
Для начинки подойдут самые разнообразные продукты.
Приготовление
Подготавливаем необходимые ингредиенты для приготовления рулетиков из баклажанов.
1. Баклажаны моем и острым ножом нарезаем вдоль на тонкие полосочки, немного солим, заливаем водой. Оставляем в стороне на 15 минут. Затем промываем полосочки баклажанов под проточной водой и снова их солим. Оставляем на 20 минут в стороне.
2. Зубчики чеснока, очищенные от шелухи, измельчаем с помощью чеснокодавилки.
3. К измельченному чесноку добавляем сваренные вкрутую яйца, натертые крупно на кулинарной терке.
4. В начинку также добавляем натертый крупно плавленый сырок, мелко нарубленную зелень и майонез. Перемешиваем.
5. Полосочки баклажанов слегка обжариваем на масле с двух сторон. После обжаривания полоски баклажанов перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло все лишнее масло.
6. На всю поверхность баклажанных полосок укладываем начинку.
7. Заворачиваем полоски с начинкой в рулетики, украшаем баклажанные рулетики помидорами и зеленью.
Рулетики из баклажанов с яично-сырной начинкой готовы!
Приятного аппетита!