Рецепт дня: сливовый пирог

Лето – сезон сбора урожая, а для хозяек – время, когда можно побаловать родных вкусной выпечкой. Особенно хорошими помощниками в таких делах считаются сливы, дающие приятный аромат и кислинку. Ниже предлагаем вам невероятно простой в приготовлении сливовый пирог.
Ингредиенты
Приготовление
1. Для приготовления сливового пирога размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром добела, с помощью миксера.
2. По одному добавляем яйца, продолжая взбивать.
3. Затем добавляем просеянную муку, разрыхлитель и тщательно перемешиваем тесто.
4. Добавляем корицу и половинки слив без косточек. Тщательно перемешиваем тесто для пирога со сливами.
5. Выкладываем тесто в форму и отправляем в разогретый духовой шкаф. Выпекаем пирог со сливами 45-50 минут при температуре 180 градусов.
Готовый сливовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!