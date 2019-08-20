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Рецепт дня: сливовый пирог

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Рецепт дня: сливовый пирог
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Нежный и ароматный сливовый пирог порадует вкусом и удивит простотой приготовления.

Лето – сезон сбора урожая, а для хозяек – время, когда можно побаловать родных вкусной выпечкой. Особенно хорошими помощниками в таких делах считаются сливы, дающие приятный аромат и кислинку. Ниже предлагаем вам невероятно простой в приготовлении сливовый пирог.

Ингредиенты

  • Сливы (среднего размера) - 20 шт.
  • Масло сливочное (размягченное, комнатной температуры) - 150 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Сахар - 0,5 стакана
  • Мука - 1 стакан
  • Разрыхлитель для теста - 1 ч. л. (с горкой)
  • Корица молотая (по желанию) - 1 ч. л.
  • Сахарная пудра для посыпания пирога (по желанию) - 1 ст. л.

Приготовление

1. Для приготовления сливового пирога размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром добела, с помощью миксера.

2. По одному добавляем яйца, продолжая взбивать.

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3. Затем добавляем просеянную муку, разрыхлитель и тщательно перемешиваем тесто.

4. Добавляем корицу и половинки слив без косточек. Тщательно перемешиваем тесто для пирога со сливами.

5. Выкладываем тесто в форму и отправляем в разогретый духовой шкаф. Выпекаем пирог со сливами 45-50 минут при температуре 180 градусов.

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Готовый сливовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

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Приятного аппетита!

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