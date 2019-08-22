Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром

Закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром готовится очень быстро, продукты самые простые! А как это вкусно! Вот такой рецептик лаваша с начинкой мы подглядели и выпросили у соседей. Закуска из лаваша, которая понравится вам с первого кусочка!
Ингредиенты
Приготовление
1 Из продуктов все, кроме плавленого сливочного сыра, всегда есть у нас дома. Мясо заранее варим в подсоленной воде до готовности, в течение 30 минут после закипания.
2 Куриное мясо разбираем на волокна и нарезаем помельче.
3 К курице добавляем сыр, майонез и зелень. Хорошо перемешиваем.
4 На лист лаваша выкладываем половину мясной начинки с сыром и зеленью и равномерно распределяем, оставив 3 см с одного края свободными.
5 Край лаваша смазываем майонезом.
6 Заворачиваем лаваш с начинкой в плотный рулет.
Точно так же поступаем с оставшимся лавашом и начинкой.
Рулеты из лаваша с курицей и сыром заворачиваем в пакетик и даем им полежать 30 минут, чтобы лаваш пропитался.
7 Нарезаем рулетики из лаваша кусочками по 2 см и обжариваем в небольшом количестве масла с обеих сторон.
Такая закуска хороша как горячей, так и холодной! Пока основное блюдо не подали или мясо жарится на углях, такой быстрый рецепт просто находка!
Приятного аппетита!