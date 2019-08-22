Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром

А как это вкусно! Вот такой рецептик лаваша с начинкой мы подглядели и выпросили у соседей.

Закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром готовится очень быстро, продукты самые простые! А как это вкусно! Вот такой рецептик лаваша с начинкой мы подглядели и выпросили у соседей. Закуска из лаваша, которая понравится вам с первого кусочка!

Ингредиенты

Грудка куриная (филе) - 200 г

Сыр плавленый сливочный - 200 г

Лаваш тонкий (размером 30х30 см) - 2 шт.

Майонез - 2 ст. ложки

Зелень петрушки - 1 пучок

Масло растительное - для жарки

Соль - по вкусу

Приготовление

1 Из продуктов все, кроме плавленого сливочного сыра, всегда есть у нас дома. Мясо заранее варим в подсоленной воде до готовности, в течение 30 минут после закипания.

2 Куриное мясо разбираем на волокна и нарезаем помельче.

3 К курице добавляем сыр, майонез и зелень. Хорошо перемешиваем.

4 На лист лаваша выкладываем половину мясной начинки с сыром и зеленью и равномерно распределяем, оставив 3 см с одного края свободными.

5 Край лаваша смазываем майонезом.

6 Заворачиваем лаваш с начинкой в плотный рулет.

Точно так же поступаем с оставшимся лавашом и начинкой.

Рулеты из лаваша с курицей и сыром заворачиваем в пакетик и даем им полежать 30 минут, чтобы лаваш пропитался.

7 Нарезаем рулетики из лаваша кусочками по 2 см и обжариваем в небольшом количестве масла с обеих сторон.

Такая закуска хороша как горячей, так и холодной! Пока основное блюдо не подали или мясо жарится на углях, такой быстрый рецепт просто находка!

Приятного аппетита!