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Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе

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Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе
09:04 Сегодня Телеграф

Куриные сердечки в томатно-соевом соусе получаются очень вкусными, мягкими и аппетитными.

Такое мясное блюдо хорошо сочетается с различными гарнирами - крупы, макароны, картофель.

Ингредиенты

  • Сердечки куриные - 800 г
  • Помидоры - 250 г
  • Соевый соус - 80 мл
  • Морковь - 120 г
  • Лук репчатый - 120 г
  • Лук зелёный - 50 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
  • Масло растительное - 30 мл

Приготовление

1 Подготавливаем все необходимые продукты для приготовления куриных сердечек в томатно-соевом соусе

2 Сердечки промываем, удаляем прожилки, лишние кусочки жира. Затем каждое сердечко разрезаем на 2 части.

3 Лук и морковь очищаем. Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на крупной терке.

4 Лук обжариваем на растительном масле около 3 минут. Затем добавляем морковь.

5 Обжариваем лук с морковью еще около 5 минут.

6 После чего добавляем в сковороду сердечки.

7 Обжариваем пару минут, пока из сердечек не начнёт выделяться жидкость. После этого уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой и тушим сердечки около 30

8 Помидоры нарезаем кубиками.

9 Добавляем к сердечкам помидоры, соевый соус и перец по вкусу.

10 Обжариваем сердечки с помидорами около 10 минут. Если нужно, досаливаем по вкусу.

11 Зеленый лук мелко нарезаем.

12 Добавляем зеленый лук к сердечкам.

13 Перемешиваем и снимаем сковороду с огня.

 

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Куриные сердечки в томатно-соевом соусе готовы.

Приятного аппетита!

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