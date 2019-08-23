Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе

Куриные сердечки в томатно-соевом соусе получаются очень вкусными, мягкими и аппетитными.

Такое мясное блюдо хорошо сочетается с различными гарнирами - крупы, макароны, картофель.

Ингредиенты

Сердечки куриные - 800 г

Помидоры - 250 г

Соевый соус - 80 мл

Морковь - 120 г

Лук репчатый - 120 г

Лук зелёный - 50 г

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Масло растительное - 30 мл

Приготовление

1 Подготавливаем все необходимые продукты для приготовления куриных сердечек в томатно-соевом соусе

2 Сердечки промываем, удаляем прожилки, лишние кусочки жира. Затем каждое сердечко разрезаем на 2 части.

3 Лук и морковь очищаем. Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на крупной терке.

4 Лук обжариваем на растительном масле около 3 минут. Затем добавляем морковь.

5 Обжариваем лук с морковью еще около 5 минут.

6 После чего добавляем в сковороду сердечки.

7 Обжариваем пару минут, пока из сердечек не начнёт выделяться жидкость. После этого уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой и тушим сердечки около 30

8 Помидоры нарезаем кубиками.

9 Добавляем к сердечкам помидоры, соевый соус и перец по вкусу.

10 Обжариваем сердечки с помидорами около 10 минут. Если нужно, досаливаем по вкусу.

11 Зеленый лук мелко нарезаем.

12 Добавляем зеленый лук к сердечкам.

13 Перемешиваем и снимаем сковороду с огня.

Куриные сердечки в томатно-соевом соусе готовы.

Приятного аппетита!