Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе

Такое мясное блюдо хорошо сочетается с различными гарнирами - крупы, макароны, картофель.
Ингредиенты
Приготовление
1 Подготавливаем все необходимые продукты для приготовления куриных сердечек в томатно-соевом соусе
2 Сердечки промываем, удаляем прожилки, лишние кусочки жира. Затем каждое сердечко разрезаем на 2 части.
3 Лук и морковь очищаем. Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на крупной терке.
4 Лук обжариваем на растительном масле около 3 минут. Затем добавляем морковь.
5 Обжариваем лук с морковью еще около 5 минут.
6 После чего добавляем в сковороду сердечки.
7 Обжариваем пару минут, пока из сердечек не начнёт выделяться жидкость. После этого уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой и тушим сердечки около 30
8 Помидоры нарезаем кубиками.
9 Добавляем к сердечкам помидоры, соевый соус и перец по вкусу.
10 Обжариваем сердечки с помидорами около 10 минут. Если нужно, досаливаем по вкусу.
11 Зеленый лук мелко нарезаем.
12 Добавляем зеленый лук к сердечкам.
13 Перемешиваем и снимаем сковороду с огня.
Куриные сердечки в томатно-соевом соусе готовы.
Приятного аппетита!