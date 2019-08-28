Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой

Потребуются базовые продукты для бисквитного теста, сезонные фрукты на выбор, пекарские добавки (ванильный сахар, кокосовая стружка, разрыхлитель), и уже менее чем через час ваших близких порадует шарлотка с румяной корочкой.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Подготавливаем продукты по списку.
Вместо персиков можно взять абрикосы, яблоки, сливы, груши, айва. Духовку разогреваем до 180 градусов.
2. Соединяем в миске сахарный песок, соль и яйца.
3. Взбиваем на максимальной скорости миксера до побеления, увеличения объема раза в два-три и легкой пены.
Вводим густую и жирную сметану и продолжаем интенсивное взбивание в течение минуты.
4. Спелые, сладкие и мясистые персики промываем, делим пополам, удаляем косточки. Мякоть персиков рубим крупными кубиками.
5. Опускаем нарезанные персики в яично-сметанную смесь, добавляем ароматизирующий ванильный сахар, а также кокосовую стружку для фактурности мякиша. Перемешиваем.
6. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем.
Иногда в тесто для шарлотки не добавляют разрыхлитель - в таком случае основательно, как для бисквита, взбивают яйца. Если спешите, сомневаетесь, то все-таки всыпьте разрыхлитель.
7. Замешиваем вязкое тесто с персиками.
8. Переливаем тесто в огнеупорную форму (диаметром 20-22 см) и отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекаем персиковый пирог при температуре 180 градусов 35-45 минут. Остужаем шарлотку в емкости.
Шарлотку украшаем на свое усмотрение, например сахарной пудрой, дольками персиков и мятой.
Приятного аппетита!