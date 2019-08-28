Рецепт дня: шарлотка с персиками и кокосовой стружкой

Будничное чаепитие запросто сделать торжественным.

Потребуются базовые продукты для бисквитного теста, сезонные фрукты на выбор, пекарские добавки (ванильный сахар, кокосовая стружка, разрыхлитель), и уже менее чем через час ваших близких порадует шарлотка с румяной корочкой.

Ингредиенты:

Персики - 2 шт. + для украшения

Мука - 150 г

Сахар - 100 г

Яйца - 2 шт.

Сметана 20% - 60 г

Сахар ванильный - 5-10 г

Рахрыхлитель - 5 г

Соль - 0,5 ч. ложки

Кокосовая стружка - 20 г

Сахарная пудра - 15 г

Мята свежая - для украшения

Приготовление

1. Подготавливаем продукты по списку.

Вместо персиков можно взять абрикосы, яблоки, сливы, груши, айва. Духовку разогреваем до 180 градусов.

2. Соединяем в миске сахарный песок, соль и яйца.

3. Взбиваем на максимальной скорости миксера до побеления, увеличения объема раза в два-три и легкой пены.

Вводим густую и жирную сметану и продолжаем интенсивное взбивание в течение минуты.

4. Спелые, сладкие и мясистые персики промываем, делим пополам, удаляем косточки. Мякоть персиков рубим крупными кубиками.

5. Опускаем нарезанные персики в яично-сметанную смесь, добавляем ароматизирующий ванильный сахар, а также кокосовую стружку для фактурности мякиша. Перемешиваем.

6. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Иногда в тесто для шарлотки не добавляют разрыхлитель - в таком случае основательно, как для бисквита, взбивают яйца. Если спешите, сомневаетесь, то все-таки всыпьте разрыхлитель.

7. Замешиваем вязкое тесто с персиками.

8. Переливаем тесто в огнеупорную форму (диаметром 20-22 см) и отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекаем персиковый пирог при температуре 180 градусов 35-45 минут. Остужаем шарлотку в емкости.

Шарлотку украшаем на свое усмотрение, например сахарной пудрой, дольками персиков и мятой.

Приятного аппетита!