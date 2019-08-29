Скачать
Четверг, 29.08.2019
Главные события 28 августа: Зеленский и Болтон, обвал дома в Дрогобыче, подготовка к первому дню новой Рады
Главные события 28 августа: Зеленский и Болтон, обвал дома в Дрогобыче, подготовка к первому дню новой Рады
Дрогобич: под завалами дома обнаружены тела 8 погибших, из них один ребенок
Дрогобич: спасать больше некого - найдены все погибшие
Стали известны имена потенциальных соперников Усика
Стали известны имена потенциальных соперников Усика
Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас
Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас

Рецепт дня: яичница-глазунья с жареными зелеными помидорами

Рецепт дня: яичница-глазунья с жареными зелеными помидорами
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Необычная и очень интересная закуска, которая понравится любителям всевозможных овощных экспериментов, - жареные зеленые помидоры.

В сочетании с яичницей-глазуньей вы получите сытное, ароматное и вкусное блюдо для завтрака. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Помидоры зеленые - 3-4 шт.
  • Яйца - 3 шт.
  • Молоко - 30-40 мл
  • Мука кукурузная - 3 ст. ложки
  • Масло сливочное - 100 г
  • Масло растительное - 10 мл
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Подготавливаем продукты. Помидоры нарезаем дольками толщиной примерно 1 см.

Рецепт дня: Террин из баклажанов и болгарского перца с сыром
Рецепт дня: Террин из баклажанов и болгарского перца с сыромЧитать полностью

2. Одно яйцо взбиваем с молоком. В отдельной емкости смешиваем муку, соль и черный перец.

3. В сковороде растапливаем сливочное масло (оставляем 1 ч. ложку для приготовления яичницы).

4. Каждый ломтик помидора окунаем в яично-молочную смесь. И обваливаем в муке. Обжариваем помидоры по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяности.

5. Пока обжариваются помидоры, приготовим яичницу-глазунью. В отдельной сковороде разогреваем растительное масло, добавляем оставшееся сливочное масло.

Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром

6. Разбиваем в сковороду два яйца. Солим (только белок, так как на желтке от соли останутся белые пятна). Жарим яичницу-глазунью до тех пор, пока белок полностью не схватится (желток должен остаться жидким).

Подаем яичницу-глазунью с жареными зелеными помидорами.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Приготовление, Яичница, Рецепт дня, Яичница-глазунья с жареными зелеными помидорами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
02 Гройсман обратился к своему преемнику
03 Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
04 В Нацполиции принято решение об увольнении руководителей четырех главков
05 В "Слуге народа" умалчивают имя потенциального премьера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова и Сущенко
ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова и Сущенко
Официальный курс валют от НБУ на 29 августа
Официальный курс валют от НБУ на 29 августа
Запрещенные минометы и БМП: оккупанты на Донбассе продолжают обстрелы
Запрещенные минометы и БМП: 14 обстрелов
Рецепт дня: яичница-глазунья с жареными зелеными помидорами
Рецепт дня: яичница-глазунья с жареными зелеными помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь