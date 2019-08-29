Рецепт дня: яичница-глазунья с жареными зелеными помидорами

В сочетании с яичницей-глазуньей вы получите сытное, ароматное и вкусное блюдо для завтрака. Попробуйте приготовить!
Ингредиенты (на 2 порции):
Приготовление
1. Подготавливаем продукты. Помидоры нарезаем дольками толщиной примерно 1 см.
2. Одно яйцо взбиваем с молоком. В отдельной емкости смешиваем муку, соль и черный перец.
3. В сковороде растапливаем сливочное масло (оставляем 1 ч. ложку для приготовления яичницы).
4. Каждый ломтик помидора окунаем в яично-молочную смесь. И обваливаем в муке. Обжариваем помидоры по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяности.
5. Пока обжариваются помидоры, приготовим яичницу-глазунью. В отдельной сковороде разогреваем растительное масло, добавляем оставшееся сливочное масло.
6. Разбиваем в сковороду два яйца. Солим (только белок, так как на желтке от соли останутся белые пятна). Жарим яичницу-глазунью до тех пор, пока белок полностью не схватится (желток должен остаться жидким).
Подаем яичницу-глазунью с жареными зелеными помидорами.
Приятного аппетита!