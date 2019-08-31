Рецепт дня: Хрустящая курочка в кукурузной панировке

Обычное куриное филе можно приготовить празднично!

Секрет хрустящей панировки - кукурузные хлопьях для завтраков. Курица готовиться без масла, в духовке без масла.

Ингредиенты:

Куриное филе -2 шт.

Для панировки:

Яйца – 2 шт.

Кукурузные хлопья

Мука пшеничная

Соль

Красный сладкий перец -1/2 ч.л.

Красный жгучий перец – 1/2 ч.л.

Для сметанного соуса:

Сметана- 3 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Приготовление

Подготовить все ингредиенты. Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем.

Разрезать пополам каждое филе и нарезать на полоски. Форма может быть любой, как вам нравится. Посолить по вкусу. У меня это 1 ч.л. Тщательно перемешать.

Кукурузные хлопья измельчить в блендере, но не в муку. Именно они дают такую интересную хрустящую корочку.

Взбить венчиком 2 яйца с солью.

Пшеничную муку смешать с красным жгучим и сладким перцем. Сколько брать муки сложно сказать. Для начала возьму стакан объем 200 мл. Если будет заканчиваться, добавлю еще.

Застелить противень пергаментной бумагой. На этом этапе можно включить духовку на разогрев до 190 градусов.

Обвалять каждый кусок куриного филе сначала в муке, затем в яйце и в хлопьях. Выложить сразу на пергамент. Повторить так с остальной курицей.

Запекать в разогретой духовке при 190 градусах до готовности. Времени займет примерно 30-35 минут. Все зависит от размера кусочков и от духовки.

Пока курица готовится, сделаем соус. Сметану я взяла 20 % жирности. Чеснок натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Перемешать со сметаной. Соус готов. Подавать вместе с курочкой.

Хрустящее куриное филе в кукурузной панировке готово. Внутри курица получается сочной и нежной. Подавать вместе с соусом или кетчупом. Что еще можно сказать?! Сытно, аппетитно и не так вредно, как жаренная курица во фритюре…

Подробнее в видео:

Надеюсь, рецепт был полезен! Приятного аппетита.