Скачать
Суббота, 31.08.2019
Главные события 30 августа: Зеленский и Эрдоган, в Раде готовятся к следующему заседанию, Данилюк в Польше
Главные события 30 августа: Зеленский и Эрдоган, в Раде готовятся к следующему заседанию, Данилюк в Польше
Зеленский отправится в Польшу: составлен план визита
Зеленский отправится в Польшу: составлен план визита
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Приметы и обряды на 31 августа - День Лавра и Флора
Приметы и обряды на 31 августа - День Лавра и Флора

Рецепт дня: Хрустящая курочка в кукурузной панировке

Смотрите фото (10)
Рецепт дня: Хрустящая курочка в кукурузной панировке
09:03 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: Скриншот

Обычное куриное филе можно приготовить празднично!

Секрет хрустящей панировки - кукурузные хлопьях для завтраков.  Курица готовиться без масла, в духовке без масла.

Ингредиенты: 

  • Куриное филе -2 шт.

Для панировки:

  • Яйца – 2 шт.
  • Кукурузные хлопья
  • Мука пшеничная
  • Соль
  • Красный сладкий перец -1/2 ч.л.
  • Красный жгучий перец – 1/2 ч.л.

Для сметанного соуса:

  • Сметана- 3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика

Приготовление

Подготовить все ингредиенты. Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем.

Разрезать пополам каждое филе и нарезать на полоски. Форма может быть любой, как вам нравится. Посолить по вкусу. У меня это 1 ч.л. Тщательно перемешать.

Кукурузные хлопья измельчить в блендере, но не в муку. Именно они дают такую интересную хрустящую корочку.

Взбить венчиком 2 яйца с солью.

Пшеничную муку смешать с красным жгучим и сладким перцем. Сколько брать муки сложно сказать. Для начала возьму стакан объем 200 мл. Если будет заканчиваться, добавлю еще.

Застелить противень пергаментной бумагой. На этом этапе можно включить духовку на разогрев до 190 градусов.

Обвалять каждый кусок куриного филе сначала в муке, затем в яйце и в хлопьях. Выложить сразу на пергамент. Повторить так с остальной курицей.

Запекать в разогретой духовке при 190 градусах до готовности. Времени займет примерно 30-35 минут. Все зависит от размера кусочков и от духовки.

Пока курица готовится, сделаем соус. Сметану я взяла 20 % жирности. Чеснок натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Перемешать со сметаной. Соус готов. Подавать вместе с курочкой.

Хрустящее куриное филе в кукурузной панировке готово. Внутри курица получается сочной и нежной. Подавать вместе с соусом или кетчупом. Что еще можно сказать?! Сытно, аппетитно и не так вредно, как жаренная курица во фритюре…

 Подробнее в видео:

Надеюсь, рецепт был полезен! Приятного аппетита.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Рецепт, Мясные блюда, Курочка, Рецепт дня, Хрустящая курочка в кукурузной панировке, Вкусные рецепты. Блюда из курицы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
04 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
05 Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Официальный курс валют от НБУ на 31 августа
Официальный курс валют от НБУ на 31 августа
Аэропорт &quot;Киев&quot; закроют: подробности
Аэропорт "Киев" закроют: подробности
Рецепт дня: Хрустящая курочка в кукурузной панировке
Рецепт дня: Хрустящая курочка в кукурузной панировке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь