Рецепт дня: курица с грибами в сырном соусе

Сочное куриное мясо, буквально спадающее с кости и тающее во рту, и густой соус с насыщенным вкусом и ярким ароматом - как же это вкусно! И хотя блюдом из курицы удивить кого-то сложно, курица в сырном соусе станет для вас открытием. Так что готовьте, не сомневаясь!
Ингредиенты
Приготовление
1 Для приготовления этого блюда я взяла куриные голени, но это могут быть любые другие части куриной тушки. С голеней я сняла кожу, это шаг вовсе необязателен. если кожу снимать не будете, промойте голени и просушите их с помощью бумажных полотенец.
2 Переложите голени в миску, посыпьте их солью, черным молотым перцем и сухими травами (у меня смесь итальянских трав). Как следует натрите каждую голень солью, перцем и травами и отставьте миску с курицей на время в сторону.
3 Теперь приступайте к приготовлению соуса. Морковь и лук почистите. Нарежьте лук маленькими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
4 В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Обжарьте лук и морковь в течение 5 минут.
5 Подготовьте шампиньоны - со шляпок снимите кожицу, с ножек счистите загрязнения, нарежьте грибы достаточно крупно.
6 Добавьте грибы в сковороду к луку и моркови.
7 Обжарьте все вместе еще минуты 3.
8 Плавленый сырок нарежьте кубиками.
9 Добавьте нарезанный плавленый сыр в сковороду к обжаренным овощам и грибам. Влейте кипяток и всыпьте немного соли (учитывайте тот момент, что куриные голени мы солили).
10 Доведите соус до кипения и проварите, помешивая, пока сыр не расплавится.
11 В готовый сырный соус переложите куриные голени.
12 Накройте сковороду крышкой и тушите курицу при медленном кипении соуса в течение 20 минут, каждые 5 минут переворачивая их с одной стороны на другую.
Курица с грибами в сырном соусе готова. Подавайте курицу в горячем виде на обед с каким-нибудь простым гарниром: рисом, картофелем или макаронами.
Приятного аппетита!