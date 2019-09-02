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Рецепт дня: курица с грибами в сырном соусе

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Рецепт дня: курица с грибами в сырном соусе
07:39 Сегодня Телеграф

Куриные голени, тушенные в сырном соусе с грибами, - отличное блюдо как для повседневного обеда, так и на праздничный стол.

Сочное куриное мясо, буквально спадающее с кости и тающее во рту, и густой соус с насыщенным вкусом и ярким ароматом - как же это вкусно! И хотя блюдом из курицы удивить кого-то сложно, курица в сырном соусе станет для вас открытием. Так что готовьте, не сомневаясь!

Ингредиенты

  • Курица (голени) - 6 шт.
  • Грибы шампиньоны - 150 г
  • Сыр плавленый - 100 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное - 3 ст. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Травы итальянские сухие - 1 ч. ложка
  • Вода - 260 мл

Приготовление

1 Для приготовления этого блюда я взяла куриные голени, но это могут быть любые другие части куриной тушки. С голеней я сняла кожу, это шаг вовсе необязателен. если кожу снимать не будете, промойте голени и просушите их с помощью бумажных полотенец.

2 Переложите голени в миску, посыпьте их солью, черным молотым перцем и сухими травами (у меня смесь итальянских трав). Как следует натрите каждую голень солью, перцем и травами и отставьте миску с курицей на время в сторону.

3 Теперь приступайте к приготовлению соуса. Морковь и лук почистите. Нарежьте лук маленькими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

4 В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Обжарьте лук и морковь в течение 5 минут.

5 Подготовьте шампиньоны - со шляпок снимите кожицу, с ножек счистите загрязнения, нарежьте грибы достаточно крупно.

6 Добавьте грибы в сковороду к луку и моркови.

7 Обжарьте все вместе еще минуты 3.

8 Плавленый сырок нарежьте кубиками.

9 Добавьте нарезанный плавленый сыр в сковороду к обжаренным овощам и грибам. Влейте кипяток и всыпьте немного соли (учитывайте тот момент, что куриные голени мы солили).

10 Доведите соус до кипения и проварите, помешивая, пока сыр не расплавится.

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11 В готовый сырный соус переложите куриные голени.

12 Накройте сковороду крышкой и тушите курицу при медленном кипении соуса в течение 20 минут, каждые 5 минут переворачивая их с одной стороны на другую.

Курица с грибами в сырном соусе готова. Подавайте курицу в горячем виде на обед с каким-нибудь простым гарниром: рисом, картофелем или макаронами.

Приятного аппетита!

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