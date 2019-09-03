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Рецепт дня: томатный суп с сыром фета

Рецепт дня: томатный суп с сыром фета
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Суп-пюре из помидоров оценят все любители кремовых супов.

Это блюдо можно приготовить меньше чем за полчаса, из небольшого количества простых продуктов. Суп получается в меру густым и шелковистым, с пряными нотками сушеного базилика и розмарина, насыщенным кисло-сладким томатным вкусом и легкой пикантностью феты.

Ингредиенты:

  • Помидоры - 1 кг
  • Сыр фета - 100 г
  • Лук репчатый - 150 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Масло оливковое - 2 ст. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Сахар - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Розмарин сушеный - 0,5 - 1 ч. ложка
  • Базилик сушеный - 1 ч. ложка
  • Базилик свежий (для подачи, по желанию) - 1 веточка
  • Вода - 200-300 мл

Приготовление

Подготовьте необходимые ингредиенты.

1. Вскипятите 1 л воды. Сделайте крестообразный надрез на кожице каждого помидора и поместите в глубокую емкость. Залейте помидоры кипятком и оставьте на 2-3 минуты. Затем, слив горячую воду, обдайте помидоры холодной водой и снимите кожицу.

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2. Мякоть помидоров нарежьте мелкими кубиками.

Очистите и мелко нарежьте чеснок и репчатый лук.

3. В кастрюле с толстым дном или глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте репчатый лук и помешивая обжарьте 1-2 минуты.

4. Затем добавьте чеснок, сушеный розмарин и базилик. Помешивая, обжарьте все еще 1-2 минуты, пока аромат чеснока и трав не усилится.

5. Добавьте нарезанную мякоть помидоров, немного соли и молотого черного перца и, периодически помешивая, тушите еще 10-12 минут.

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6. Добавьте по вкусу сахар и 200-300 мл воды. Доведите суп до кипения и варите еще 1 минуту.

7. Затем выключите огонь и измельчите суп погружным блендером до однородности. если суп получился слишком густым на ваш вкус - добавьте еще немного воды и прокипятите суп еще 1 минуту.

8. Натрите на мелкой терке сыр фета и перед подачей присыпьте каждую порцию блюда. По желанию украсьте суп листьями базилика и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Приготовление, Рецепт дня, Томатный суп, Томатный суп с сыром фета.
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