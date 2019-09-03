Рецепт дня: томатный суп с сыром фета

Это блюдо можно приготовить меньше чем за полчаса, из небольшого количества простых продуктов. Суп получается в меру густым и шелковистым, с пряными нотками сушеного базилика и розмарина, насыщенным кисло-сладким томатным вкусом и легкой пикантностью феты.
Ингредиенты:
Приготовление
Подготовьте необходимые ингредиенты.
1. Вскипятите 1 л воды. Сделайте крестообразный надрез на кожице каждого помидора и поместите в глубокую емкость. Залейте помидоры кипятком и оставьте на 2-3 минуты. Затем, слив горячую воду, обдайте помидоры холодной водой и снимите кожицу.
2. Мякоть помидоров нарежьте мелкими кубиками.
Очистите и мелко нарежьте чеснок и репчатый лук.
3. В кастрюле с толстым дном или глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте репчатый лук и помешивая обжарьте 1-2 минуты.
4. Затем добавьте чеснок, сушеный розмарин и базилик. Помешивая, обжарьте все еще 1-2 минуты, пока аромат чеснока и трав не усилится.
5. Добавьте нарезанную мякоть помидоров, немного соли и молотого черного перца и, периодически помешивая, тушите еще 10-12 минут.
6. Добавьте по вкусу сахар и 200-300 мл воды. Доведите суп до кипения и варите еще 1 минуту.
7. Затем выключите огонь и измельчите суп погружным блендером до однородности. если суп получился слишком густым на ваш вкус - добавьте еще немного воды и прокипятите суп еще 1 минуту.
8. Натрите на мелкой терке сыр фета и перед подачей присыпьте каждую порцию блюда. По желанию украсьте суп листьями базилика и подавайте к столу.
Приятного аппетита!