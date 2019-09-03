Рецепт дня: томатный суп с сыром фета

Суп-пюре из помидоров оценят все любители кремовых супов.

Это блюдо можно приготовить меньше чем за полчаса, из небольшого количества простых продуктов. Суп получается в меру густым и шелковистым, с пряными нотками сушеного базилика и розмарина, насыщенным кисло-сладким томатным вкусом и легкой пикантностью феты.

Ингредиенты:

Помидоры - 1 кг

Сыр фета - 100 г

Лук репчатый - 150 г

Чеснок - 2 зубчика

Масло оливковое - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Сахар - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Розмарин сушеный - 0,5 - 1 ч. ложка

Базилик сушеный - 1 ч. ложка

Базилик свежий (для подачи, по желанию) - 1 веточка

Вода - 200-300 мл

Приготовление

Подготовьте необходимые ингредиенты.

1. Вскипятите 1 л воды. Сделайте крестообразный надрез на кожице каждого помидора и поместите в глубокую емкость. Залейте помидоры кипятком и оставьте на 2-3 минуты. Затем, слив горячую воду, обдайте помидоры холодной водой и снимите кожицу.

2. Мякоть помидоров нарежьте мелкими кубиками.

Очистите и мелко нарежьте чеснок и репчатый лук.

3. В кастрюле с толстым дном или глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте репчатый лук и помешивая обжарьте 1-2 минуты.

4. Затем добавьте чеснок, сушеный розмарин и базилик. Помешивая, обжарьте все еще 1-2 минуты, пока аромат чеснока и трав не усилится.

5. Добавьте нарезанную мякоть помидоров, немного соли и молотого черного перца и, периодически помешивая, тушите еще 10-12 минут.

6. Добавьте по вкусу сахар и 200-300 мл воды. Доведите суп до кипения и варите еще 1 минуту.

7. Затем выключите огонь и измельчите суп погружным блендером до однородности. если суп получился слишком густым на ваш вкус - добавьте еще немного воды и прокипятите суп еще 1 минуту.

8. Натрите на мелкой терке сыр фета и перед подачей присыпьте каждую порцию блюда. По желанию украсьте суп листьями базилика и подавайте к столу.

Приятного аппетита!