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Диетические блюда для романтического ужина (Фото)

Смотрите фото (11)
Диетические блюда для романтического ужина (Фото)
14:43 Сегодня Телеграф miridei.com Фото:pixabay.com

Выбирая блюда для ужина со второй половинкой, крайне важно быть осмотрительными.

  • 1

    Курица с овощами

    Как человек, часто сидящий на диетах, вариант с обжаркой на решетке несравним с унылой вареной грудинкой. Вкус получается отменным и он прекрасно гармонирует с овощами, приготовленными на гриле. Прелесть в том, что данное блюдо готовится быстро. Правда, понадобится мангал.

  • 2

    Креветки с рисом

    Морепродукты пробуждают в людях страсть, поэтому смело вносите в меню блюда с креветками. Чтобы придать креветкам хрустящую корочку, обжарьте их в панировке. Рис будет красиво рассыпаться, если его предварительно промыть перед варкой. Если во время варки все равно образуется белая вода, слейте ее, налив новой воды.

  • 3

    Свинина с брокколи

    Вкусное, полезное и при этом простое блюдо придется многим по душе. Чтобы мясо вышло диетическим, ни в коем случае его не обжаривайте на сковороде. Лучше приготовить свинину на гриле или запечь в рукаве, положив в духовку. Рекомендую замариновать мясо с вечера. Броколи можно так же приготовить на гриле или слегка проварить. Надо быть крайне осторожным при готовке брокколи: стоит передержать ее в гарячей воде, как капустка приобретет противный болотный оттенок. Вкус испортится. Вынимайте брокколи из воды, когда она сменит свой цвет на ярко-зеленый – так вы сохраните вкус и аромат, а капуста будет чуточку хрустящей.

  • 4

    Курица с грибами и бататом

    Вам надоела обычная картошка? Тогда замените ее сладким картофелем – бататом. К сожалению, стоит он дороже, но на какие только жертвы не пойдешь ради вкусного ужина. Батат можно запекать в микроволновке, а вот курочку запеките в духовке, присыпав нарезанными грибами. Если хотите получить более яркий вкус и аромат, используйте вместо шампиньонов белые грибы.

  • 5

    Лосось с брокколи и пастернаком

    Мы – рьяные фанаты лосося и брокколи, поскольку их приготовление занимает считанные минуты. Идеальный вариант для таких ленивых обжор, как я. Пять минут на варку брокколи, минут 15 на запекание лосося и вуаля! Роскошный ужин готов. А вот пастернак – еда на любителя. Вы можете заменить его другими овощами.

  • 6

    Салат с овощами и фетой

    Данное блюдо придется по вкусу любителям цуккини. Если же у вас их нет, то замените цуккини обычными кабачками. Выбирайте молодые и некрупные плоды – они мягче и сочнее, а семечки в них еще не успели вырасти. Нарежьте цукини (или кабачки) тонкими полосками и добавьте в салат любые ингредиенты по вкусу. Например, черри, орешки и маслины. Финальным аккордом станет нежная фета.

  • 7

    Креветки с овощной стружкой

    Хотите, чтобы простые ингредиенты выглядели необычно? А может, вы обожаете спагетти, но не хотите портить фигуру? Тогда приготовьте забавную лапшу с помощью овощной стружки. Просто настругайте тонкими полосами любимые овощи, стараясь выбирать продукты ярких и разных цветов. Например, можно сделать стружку из моркови и цуккини. Креветки можно запечь или обжарить. Вкус станет еще богаче, если замариновать креветки в соке лайма.

  • 8

    Спагетти с овощами

    Если же вы любите настоящие спагетти, то попробуйте приготовить такое простое и быстрое блюдо. Чтобы спагетти не слиплись, добавьте в воду перед варкой пару капель растительного масла. Когда будете сливать воду, ополосните спагетти в дуршлаге проточной водой, чтобы убрать клейкую жижу. Готовые спагетти заправьте молодой фасолью и запеченными ломтиками салатного перца. Белый лук придаст пикантности вкусу. Чтобы поцелуи после ужина не отдавали луковым омбре, перед готовкой замаринуйте лук в воде с сахаром, тогда из него выйдет горечь и запах станет слабее. Не бойтесь поправиться, ведь в порции будет много овощей!

  • 9

    Салат с телятиной

    На наш взгляд, салат с теплой телятиной – одно из вкуснейших блюд в мире. Мясо можно запечь, приготовить на гриле, обжарить или просто отварить. Впрочем, можно подавать салат и с холодной телятиной. Для придания богатого вкуса, замаринуйте мясо в любимом маринаде. Мед сделает телятину нежной и сладкой, а клюква придаст красивый розоватый оттенок, освежающий вкус и аромат. В салат непременно положите побольше зелени и заправьте специями с оливковым маслом. Мы бы посоветовали добавить еще кедровых орешков.

  • 10

    Сорбет с киви и лаймом

    А что на десерт? Мы не станем предлагать вам клубнику со сливками, поскольку это блюдо не нуждается в рекламе. Давайте лучше приготовим что-то менее популярное, но не менее вкусное. Например, мороженное из киви и лайма. Этот сорбет является одним из низкокалорийных десертов и готовится довольно просто. Вам лишь надо начистить киви, заморозить кусочки, а затем взбить их в блендере, добавив чуточку свежевыжатого сока лайма. Плюс этого мороженного в том, что оно прекрасно освежает дыхание, делая поцелуи сладкими и вкусными.

    Вы уже составили список продуктов и собираетесь в супермаркет? Тогда узнайте про ошибки при покупках, из-за которых мы набираем вес. Если вы не хотите показаться обжорой за ужином, добавьте в меню продукты, приглушающие голод.

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