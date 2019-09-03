Диетические блюда для романтического ужина (Фото)

1 Курица с овощами Как человек, часто сидящий на диетах, вариант с обжаркой на решетке несравним с унылой вареной грудинкой. Вкус получается отменным и он прекрасно гармонирует с овощами, приготовленными на гриле. Прелесть в том, что данное блюдо готовится быстро. Правда, понадобится мангал.

2 Креветки с рисом Морепродукты пробуждают в людях страсть, поэтому смело вносите в меню блюда с креветками. Чтобы придать креветкам хрустящую корочку, обжарьте их в панировке. Рис будет красиво рассыпаться, если его предварительно промыть перед варкой. Если во время варки все равно образуется белая вода, слейте ее, налив новой воды.

3 Свинина с брокколи Вкусное, полезное и при этом простое блюдо придется многим по душе. Чтобы мясо вышло диетическим, ни в коем случае его не обжаривайте на сковороде. Лучше приготовить свинину на гриле или запечь в рукаве, положив в духовку. Рекомендую замариновать мясо с вечера. Броколи можно так же приготовить на гриле или слегка проварить. Надо быть крайне осторожным при готовке брокколи: стоит передержать ее в гарячей воде, как капустка приобретет противный болотный оттенок. Вкус испортится. Вынимайте брокколи из воды, когда она сменит свой цвет на ярко-зеленый – так вы сохраните вкус и аромат, а капуста будет чуточку хрустящей.

4 Курица с грибами и бататом Вам надоела обычная картошка? Тогда замените ее сладким картофелем – бататом. К сожалению, стоит он дороже, но на какие только жертвы не пойдешь ради вкусного ужина. Батат можно запекать в микроволновке, а вот курочку запеките в духовке, присыпав нарезанными грибами. Если хотите получить более яркий вкус и аромат, используйте вместо шампиньонов белые грибы.

5 Лосось с брокколи и пастернаком Мы – рьяные фанаты лосося и брокколи, поскольку их приготовление занимает считанные минуты. Идеальный вариант для таких ленивых обжор, как я. Пять минут на варку брокколи, минут 15 на запекание лосося и вуаля! Роскошный ужин готов. А вот пастернак – еда на любителя. Вы можете заменить его другими овощами.

6 Салат с овощами и фетой Данное блюдо придется по вкусу любителям цуккини. Если же у вас их нет, то замените цуккини обычными кабачками. Выбирайте молодые и некрупные плоды – они мягче и сочнее, а семечки в них еще не успели вырасти. Нарежьте цукини (или кабачки) тонкими полосками и добавьте в салат любые ингредиенты по вкусу. Например, черри, орешки и маслины. Финальным аккордом станет нежная фета.

7 Креветки с овощной стружкой Хотите, чтобы простые ингредиенты выглядели необычно? А может, вы обожаете спагетти, но не хотите портить фигуру? Тогда приготовьте забавную лапшу с помощью овощной стружки. Просто настругайте тонкими полосами любимые овощи, стараясь выбирать продукты ярких и разных цветов. Например, можно сделать стружку из моркови и цуккини. Креветки можно запечь или обжарить. Вкус станет еще богаче, если замариновать креветки в соке лайма.

8 Спагетти с овощами Если же вы любите настоящие спагетти, то попробуйте приготовить такое простое и быстрое блюдо. Чтобы спагетти не слиплись, добавьте в воду перед варкой пару капель растительного масла. Когда будете сливать воду, ополосните спагетти в дуршлаге проточной водой, чтобы убрать клейкую жижу. Готовые спагетти заправьте молодой фасолью и запеченными ломтиками салатного перца. Белый лук придаст пикантности вкусу. Чтобы поцелуи после ужина не отдавали луковым омбре, перед готовкой замаринуйте лук в воде с сахаром, тогда из него выйдет горечь и запах станет слабее. Не бойтесь поправиться, ведь в порции будет много овощей!

9 Салат с телятиной На наш взгляд, салат с теплой телятиной – одно из вкуснейших блюд в мире. Мясо можно запечь, приготовить на гриле, обжарить или просто отварить. Впрочем, можно подавать салат и с холодной телятиной. Для придания богатого вкуса, замаринуйте мясо в любимом маринаде. Мед сделает телятину нежной и сладкой, а клюква придаст красивый розоватый оттенок, освежающий вкус и аромат. В салат непременно положите побольше зелени и заправьте специями с оливковым маслом. Мы бы посоветовали добавить еще кедровых орешков.