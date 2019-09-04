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Рецепт дня: пшеничные лепешки с начинкой из овощей

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Рецепт дня: пшеничные лепешки с начинкой из овощей
07:23 Сегодня Телеграф

Тaкoc (тaкo) — пoлузaкpытый caндвич, лeпeшкa из кукуpузнoй муки, тopтилья, cлoжeннaя пoпoлaм, c oбильнoй нaчинкoй.

Несложные в приготовлении сытные пшеничные лепешки, которые можно наполнить самыми различными продуктами! Овощная начинка из помидоров и огурцов с добавлением сметаны идеально подойдет. Получается очень сочно и весьма полезно!

Ингредиенты

Для лепешек:

  • Мука - 200 г
  • Вода - 110 мл
  • Соль мелкая - 0,25 ч. ложки

Для начинки:

  • Помидоры - 175 г
  • Огурцы - 200 г
  • Сметана - 80 г
  • Соль - 0,25 ч. ложки
  • Перец черный молотый - на кончике ножа
  • Укроп свежий - 5 г

Для смазывания лепешек (по желанию):

  • Масло сливочное

Приготовление

1 В просеянную муку добавьте мелкую соль и влейте по частям воду, замешивая достаточно крутое и плотное тесто.

2 Оставьте тесто, завернув в пищевую пленку, на 10-20 минут при комнатной температуре. Спустя указанное время тесто станет более однородным, упругим и гладким.

3 Разделите тесто на 4 части. Каждую часть теста раскатайте в пласт толщиной примерно 2 мм.

4 При помощи миски или тарелки подходящего размера вырежьте из теста круги диаметром 15 см. Из обрезков теста получится сделать еще один круг. Всего получится 5 лепешек.

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5 На сухой сковородке обжарьте лепешки с обеих сторон до заметного подрумянивания. Огонь должен быть почти максимальным.

6 Готовые лепешки переложите на тарелку. Чтобы лепешки были более мягкими, их можно смазать сливочным маслом, пока они еще горячие. Если же вы хотите, чтобы лепешки были не маслянистыми, то просто накройте готовые лепешки чистым полотенцем, чтобы они не подсыхали. Я немного смазала маслом.

7 Приготовьте начинку. Помидоры промойте, разрежьте на 4 части, удалите внутреннюю часть с семенами, чтобы начинка была не сильно жидкой. Мякоть помидоров нарежьте мелкими кубиками.

8 Огурцы промойте. Если кожура плотная и жесткая, то ее лучше срезать. Огурцы нарежьте мелкими кубиками и добавьте к помидорам.

9 Укроп мелко нарежьте и добавьте к овощам.

10 Посолите и поперчите начинку, добавьте сметану и перемешайте.

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11 Каждую лепешку согните пополам, прижмите, чтобы она не сильно раскрывалась. Внутрь поместите по 2 ст. ложки начинки и слегка прижмите половинки лепешки.

Готовые лепешки с овощами нужно подавать к столу сразу же после приготовления.

Приятного аппетита!

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