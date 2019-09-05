Рецепт дня: картофельный суп-пюре

Иногда хочется полакомиться овощным супчиком. Идеальный и супер-экономный вариант-суп пюре из картофеля.

Нежный и бархатистый картофельный суп-пюре порадует приятным вкусом и ароматом.

Ингредиенты

Картофель - 3 шт.

Бульон мясной (куриный) - 200 мл

Сливки 10% - 100 мл

Чеснок - 2 зубчика

Перец душистый - 1 шт.

Соус соевый - 1 ст. ложка

Бекон - 1 ломтик

Сыр твердый - по вкусу

Соль - по вкусу

Петрушка свежая - для подачи

Приготовление

1 Картофель очистить, нарезать на четверти, сложить в кастрюлю.

2 Залить бульоном.

3 Добавить горошину душистого перца, посолить по вкусу и поставить варить.

4 Когда картофель сварится, добавить рубленый чеснок и варить еще 1-2 минуты.

5 Затем пюрировать картофель блендером.

6 Влить соевый соус и подогретые сливки.

7 Пюрировать картофель со сливками и соевым соусом до полной однородности.

8 Натереть на терке сыр.

9 Бекон обжарить на сухой сковороде до хруста.

Очень вкусный и ароматный картофельный суп-пюре готов. Подавать суп с обжаренным беконом, тертым сыром и петрушкой.

Приятного аппетита!