Рецепт дня: картофельный суп-пюре

Нежный и бархатистый картофельный суп-пюре порадует приятным вкусом и ароматом.
Ингредиенты
Приготовление
1 Картофель очистить, нарезать на четверти, сложить в кастрюлю.
2 Залить бульоном.
3 Добавить горошину душистого перца, посолить по вкусу и поставить варить.
4 Когда картофель сварится, добавить рубленый чеснок и варить еще 1-2 минуты.
5 Затем пюрировать картофель блендером.
6 Влить соевый соус и подогретые сливки.
7 Пюрировать картофель со сливками и соевым соусом до полной однородности.
8 Натереть на терке сыр.
9 Бекон обжарить на сухой сковороде до хруста.
Очень вкусный и ароматный картофельный суп-пюре готов. Подавать суп с обжаренным беконом, тертым сыром и петрушкой.
Приятного аппетита!