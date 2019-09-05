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Рецепт дня: картофельный суп-пюре

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Рецепт дня: картофельный суп-пюре
07:15 Сегодня Телеграф

Иногда хочется полакомиться овощным супчиком. Идеальный и супер-экономный вариант-суп пюре из картофеля.

Нежный и бархатистый картофельный суп-пюре порадует приятным вкусом и ароматом.

Ингредиенты

  • Картофель - 3 шт.
  • Бульон мясной (куриный) - 200 мл
  • Сливки 10% - 100 мл
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Перец душистый - 1 шт.
  • Соус соевый - 1 ст. ложка
  • Бекон - 1 ломтик
  • Сыр твердый - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Петрушка свежая - для подачи

Приготовление

1 Картофель очистить, нарезать на четверти, сложить в кастрюлю.

2 Залить бульоном.

3 Добавить горошину душистого перца, посолить по вкусу и поставить варить.

4 Когда картофель сварится, добавить рубленый чеснок и варить еще 1-2 минуты.

5 Затем пюрировать картофель блендером.

6 Влить соевый соус и подогретые сливки.

7 Пюрировать картофель со сливками и соевым соусом до полной однородности.

8 Натереть на терке сыр.

9 Бекон обжарить на сухой сковороде до хруста.

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Очень вкусный и ароматный картофельный суп-пюре готов. Подавать суп с обжаренным беконом, тертым сыром и петрушкой.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Суп-пюре, Вкусные рецепты, Картофельный суп-пюре.
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