Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке

Вы никогда еще не ели настолько вкусный картофель!

Бывает же так, вроде ничего сложного в приготовлении рецепта, а блюдо обалденное! Такой картофель отлично подойдет на гарнир или можно подать как самостоятельное блюдо! Еще расскажу рецепт соуса, который будете потом повторять!

Ингредиенты:

картофель 1 кг

чеснок 3-4 зубчика

горчица столовая 4 ч.лож

растительное масло 4 ст.лож

вода 3-5 ст.лож

соль 1,5 ч.лож

черный перец 1\2 ч.лож

соус:

сметана 150 гр

огурцы маринованные 4-5 шт

мед 1 ч.лож

горчица 1\2 ч.лож

соль, черный перец по вкусу

зелень петрушки

Приготовление

Картофель почистили и помыли, остальная подготовка займет несколько минут. Включайте духовку, пусть разогревается. Горчицу взял столовую с зернами, если любите покрепче, приготовьте сами.

Картошку нарезаем на красивые ломтики, добавляем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Выставляем на подготовленный противень, ставим картошечку на скпинку. Промажем остатками маринада, кстати во время запекания достаем и еще раз промажем. Запекаем минут 30, температура 200 градусов.

За это время приготовим соус. В сметану натрем корнишоны (на мелкой терке), добавим мед, горчицу и зелень петрушки (мелко порубленную). Соль, перец по вкусу.

Очень ароматная, с небольшой корочкой и нежная внутри! Вот такая получается картошечка! А с соусом вообще бесподобно!

Как всегда подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.

Приятного аппетита!!!