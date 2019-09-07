Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке

Бывает же так, вроде ничего сложного в приготовлении рецепта, а блюдо обалденное! Такой картофель отлично подойдет на гарнир или можно подать как самостоятельное блюдо! Еще расскажу рецепт соуса, который будете потом повторять!
Ингредиенты:
соус:
Приготовление
Картофель почистили и помыли, остальная подготовка займет несколько минут. Включайте духовку, пусть разогревается. Горчицу взял столовую с зернами, если любите покрепче, приготовьте сами.
Картошку нарезаем на красивые ломтики, добавляем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
Выставляем на подготовленный противень, ставим картошечку на скпинку. Промажем остатками маринада, кстати во время запекания достаем и еще раз промажем. Запекаем минут 30, температура 200 градусов.
За это время приготовим соус. В сметану натрем корнишоны (на мелкой терке), добавим мед, горчицу и зелень петрушки (мелко порубленную). Соль, перец по вкусу.
Очень ароматная, с небольшой корочкой и нежная внутри! Вот такая получается картошечка! А с соусом вообще бесподобно!
Как всегда подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.
Приятного аппетита!!!