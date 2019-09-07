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Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке

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Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке
08:35 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Вы никогда еще не ели настолько вкусный картофель!

Бывает же так, вроде ничего сложного в приготовлении рецепта, а блюдо обалденное! Такой картофель отлично подойдет на гарнир или можно подать как самостоятельное блюдо! Еще расскажу рецепт соуса, который будете потом повторять!

Ингредиенты: 

  • картофель 1 кг
  • чеснок 3-4 зубчика
  • горчица столовая 4 ч.лож
  • растительное масло 4 ст.лож
  • вода 3-5 ст.лож
  • соль 1,5 ч.лож
  • черный перец 1\2 ч.лож

соус:

  • сметана 150 гр
  • огурцы маринованные 4-5 шт
  • мед 1 ч.лож
  • горчица 1\2 ч.лож
  • соль, черный перец по вкусу
  • зелень петрушки

Приготовление

Картофель почистили и помыли, остальная подготовка займет несколько минут. Включайте духовку, пусть разогревается. Горчицу взял столовую с зернами, если любите покрепче, приготовьте сами.

Картошку нарезаем на красивые ломтики, добавляем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Выставляем на подготовленный противень, ставим картошечку на скпинку. Промажем остатками маринада, кстати во время запекания достаем и еще раз промажем. Запекаем минут 30, температура 200 градусов.

За это время приготовим соус. В сметану натрем корнишоны (на мелкой терке), добавим мед, горчицу и зелень петрушки (мелко порубленную). Соль, перец по вкусу.

Очень ароматная, с небольшой корочкой и нежная внутри! Вот такая получается картошечка! А с соусом вообще бесподобно!

Как всегда подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.

Приятного аппетита!!!

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