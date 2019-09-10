Рецепт дня: пирог из киселя

Такой пирог порадует ваших гостей оригинальным внешним видом, приятным вкусом и ароматом.

Цвет пирога будет зависеть от цвета киселя, который вы выберете для выпечки. Всего несколько бюджетных ингредиентов, минимальное время на подготовку – и вы можете подать на стол вкусный, яркий пирог.

Пирог из киселя можно готовить в духовке или мультиварке.

Ингредиенты

Кисель сухой пакетированный - 90 г

Мука - 3 ст.л.

Сода - 0,5 ч.л.

Яйца - 3 шт.

Приготовление

1 В глубокую миску насыпаем сухой кисель, соду и муку.

2 Перемешиваем.

3 Добавляем яйцо. Тщательно смешиваем ингредиенты, чтобы не осталось комочков.

4 Вводим в тесто остальные яйца, перемешивая массу до однородности.

5 Выливаем кисельную массу в форму, смазанную маслом. Если используем для выпечки пирога мультиварку, устанавливаем ее на режим «Выпечка», время – 30 минут.

Если готовим пирог в духовке, предварительно разогреваем ее до температуры 180 градусов, печем пирог из киселя 25-27 минут.

Пирог из киселя готов.

Даем пирогу остыть, затем режем порционными кусочками и подаем.

Приятного аппетита!