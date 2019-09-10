Рецепт дня: пирог из киселя

Цвет пирога будет зависеть от цвета киселя, который вы выберете для выпечки. Всего несколько бюджетных ингредиентов, минимальное время на подготовку – и вы можете подать на стол вкусный, яркий пирог.
Пирог из киселя можно готовить в духовке или мультиварке.
Ингредиенты
Приготовление
1 В глубокую миску насыпаем сухой кисель, соду и муку.
2 Перемешиваем.
3 Добавляем яйцо. Тщательно смешиваем ингредиенты, чтобы не осталось комочков.
4 Вводим в тесто остальные яйца, перемешивая массу до однородности.
5 Выливаем кисельную массу в форму, смазанную маслом. Если используем для выпечки пирога мультиварку, устанавливаем ее на режим «Выпечка», время – 30 минут.
Если готовим пирог в духовке, предварительно разогреваем ее до температуры 180 градусов, печем пирог из киселя 25-27 минут.
Пирог из киселя готов.
Даем пирогу остыть, затем режем порционными кусочками и подаем.
Приятного аппетита!