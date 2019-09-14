Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром

Вкусный, сытный и питательный омлет с колбасой, помидорами и сыром.

Дополним омлет ярким желтком - сделаем знакомую яичницу-глазунью не только аппетитной, но и оригинальной и красочной!

Ингредиенты

Яйца - 2-3 шт.

Сметана - 3 ст. ложки

Помидоры - 2 шт.

Колбаса вареная - 100 г

Сыр твердый - 50 г

Лук зеленый - 30 г

Петрушка свежая - 10 г

Сода - 1/4 ч. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное (для обжаривания) - 20 мл

Приготовление

Возьмите продукты по списку. Вместо сметаны можно использовать молоко или сливки.

Колбасу нарезаем брусочками и обжариваем на сковороде с разогретым растительным маслом примерно пару минут.

Помидоры нарезаем произвольными кусочками, добавляем в сковороду с колбасой и, мешая, продолжаем жарить еще 1-2 минуты.

Разбиваем яйца в миску. Один желток аккуратно, стараясь не повредить, отделяем в другую емкость и отставляем.

К яйцам добавляем сметану, соль, молотый перец и соду.

Немного зеленого лука оставляем для подачи омлета. Остальной зеленый лук и петрушку мелко рубим и добавляем в яичную смесь. Хорошо перемешиваем.

Заливаем колбасу с помидорами омлетной смесью и готовим под крышкой, пока яйца не схватятся.

Затем в центр омлета добавляем яичный желток.

Посыпаем омлет натертым сыром. Накрываем сковороду крышкой и готовим омлет-глазунью минуту-полторы, до расплавления сыра.

Готовый омлет-глазунью посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и подаем к столу.

Приятного аппетита!