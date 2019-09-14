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Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром
Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром

Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром

Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром
03:00 Сегодня Телеграф

Вкусный, сытный и питательный омлет с колбасой, помидорами и сыром.

Дополним омлет ярким желтком - сделаем знакомую яичницу-глазунью не только аппетитной, но и оригинальной и красочной!

Ингредиенты

  • Яйца - 2-3 шт.
  • Сметана - 3 ст. ложки
  • Помидоры - 2 шт.
  • Колбаса вареная - 100 г
  • Сыр твердый - 50 г
  • Лук зеленый - 30 г
  • Петрушка свежая - 10 г
  • Сода - 1/4 ч. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Масло растительное (для обжаривания) - 20 мл

Приготовление

Возьмите продукты по списку. Вместо сметаны можно использовать молоко или сливки.

Колбасу нарезаем брусочками и обжариваем на сковороде с разогретым растительным маслом примерно пару минут.

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Помидоры нарезаем произвольными кусочками, добавляем в сковороду с колбасой и, мешая, продолжаем жарить еще 1-2 минуты.

Разбиваем яйца в миску. Один желток аккуратно, стараясь не повредить, отделяем в другую емкость и отставляем.

К яйцам добавляем сметану, соль, молотый перец и соду.

Немного зеленого лука оставляем для подачи омлета. Остальной зеленый лук и петрушку мелко рубим и добавляем в яичную смесь. Хорошо перемешиваем.

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Заливаем колбасу с помидорами омлетной смесью и готовим под крышкой, пока яйца не схватятся.

Затем в центр омлета добавляем яичный желток.

Посыпаем омлет натертым сыром. Накрываем сковороду крышкой и готовим омлет-глазунью минуту-полторы, до расплавления сыра.

Готовый омлет-глазунью посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Омлет, Рецепт дня, Омлет-глазунья с колбасой, Омлет-глазунья.
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