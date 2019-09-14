Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром

Дополним омлет ярким желтком - сделаем знакомую яичницу-глазунью не только аппетитной, но и оригинальной и красочной!
Ингредиенты
Приготовление
Возьмите продукты по списку. Вместо сметаны можно использовать молоко или сливки.
Колбасу нарезаем брусочками и обжариваем на сковороде с разогретым растительным маслом примерно пару минут.
Помидоры нарезаем произвольными кусочками, добавляем в сковороду с колбасой и, мешая, продолжаем жарить еще 1-2 минуты.
Разбиваем яйца в миску. Один желток аккуратно, стараясь не повредить, отделяем в другую емкость и отставляем.
К яйцам добавляем сметану, соль, молотый перец и соду.
Немного зеленого лука оставляем для подачи омлета. Остальной зеленый лук и петрушку мелко рубим и добавляем в яичную смесь. Хорошо перемешиваем.
Заливаем колбасу с помидорами омлетной смесью и готовим под крышкой, пока яйца не схватятся.
Затем в центр омлета добавляем яичный желток.
Посыпаем омлет натертым сыром. Накрываем сковороду крышкой и готовим омлет-глазунью минуту-полторы, до расплавления сыра.
Готовый омлет-глазунью посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и подаем к столу.
Приятного аппетита!