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Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке

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Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке
03:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Как из простейшего набора продуктов приготовить необычное блюдо? Легко!

Вооружившись этим рецептом, вы приготовите красивый и вкусный омлет, похожий на воздушный яичный пирог. Омлет в духовке получается очень пышным, с нежным вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

  • Яйца - 8 шт.
  • Молоко - 200 мл
  • Сметана - 4 ст. ложки
  • Мука пшеничная - 1 ст. ложка
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Масло сливочное - для смазывания формы

Для подачи (по желанию):

  • Помидор - 1/2 шт.
  • Огурец - 1/2 шт.

Приготовление:

1. Подготавливаем продукты. Духовку включаем разогреваться до 180 градусов.

2. Яйца разбиваем, отделяем белки от желтков. В белки не должны попасть желтки, жир или вода - от этого будет зависеть, насколько хорошо взобьются белки.

3. К желткам добавляем сметану, молоко, муку, соль и черный перец.

4. Взбиваем до однородности.

5. Белки взбиваем до устойчивых пиков.

6. Порциями, по 2-3 лопатки, аккуратно вмешиваем взбитые белки в желтковую массу.

7. Форму смазываем сливочным маслом.

8. Перекладываем омлетную смесь в форму, аккуратно разравниваем. Готовим омлет со сметаной в духовке, разогретой до 180 градусов, 35-40 минут.

9. Готовому омлету даем немного остыть. Серединка омлета немного опадет, это нормально.

10. Подаем пышный омлет-пирог к столу, дополнив свежими овощами.

Приятного аппетита!

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