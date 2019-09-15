Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке

Как из простейшего набора продуктов приготовить необычное блюдо? Легко!

Вооружившись этим рецептом, вы приготовите красивый и вкусный омлет, похожий на воздушный яичный пирог. Омлет в духовке получается очень пышным, с нежным вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

Яйца - 8 шт.

Молоко - 200 мл

Сметана - 4 ст. ложки

Мука пшеничная - 1 ст. ложка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло сливочное - для смазывания формы

Для подачи (по желанию):

Помидор - 1/2 шт.

Огурец - 1/2 шт.

Приготовление:

1. Подготавливаем продукты. Духовку включаем разогреваться до 180 градусов.

2. Яйца разбиваем, отделяем белки от желтков. В белки не должны попасть желтки, жир или вода - от этого будет зависеть, насколько хорошо взобьются белки.

3. К желткам добавляем сметану, молоко, муку, соль и черный перец.

4. Взбиваем до однородности.

5. Белки взбиваем до устойчивых пиков.

6. Порциями, по 2-3 лопатки, аккуратно вмешиваем взбитые белки в желтковую массу.

7. Форму смазываем сливочным маслом.

8. Перекладываем омлетную смесь в форму, аккуратно разравниваем. Готовим омлет со сметаной в духовке, разогретой до 180 градусов, 35-40 минут.

9. Готовому омлету даем немного остыть. Серединка омлета немного опадет, это нормально.

10. Подаем пышный омлет-пирог к столу, дополнив свежими овощами.

Приятного аппетита!