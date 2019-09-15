Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке

Вооружившись этим рецептом, вы приготовите красивый и вкусный омлет, похожий на воздушный яичный пирог. Омлет в духовке получается очень пышным, с нежным вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
Для подачи (по желанию):
Приготовление:
1. Подготавливаем продукты. Духовку включаем разогреваться до 180 градусов.
2. Яйца разбиваем, отделяем белки от желтков. В белки не должны попасть желтки, жир или вода - от этого будет зависеть, насколько хорошо взобьются белки.
3. К желткам добавляем сметану, молоко, муку, соль и черный перец.
4. Взбиваем до однородности.
5. Белки взбиваем до устойчивых пиков.
6. Порциями, по 2-3 лопатки, аккуратно вмешиваем взбитые белки в желтковую массу.
7. Форму смазываем сливочным маслом.
8. Перекладываем омлетную смесь в форму, аккуратно разравниваем. Готовим омлет со сметаной в духовке, разогретой до 180 градусов, 35-40 минут.
9. Готовому омлету даем немного остыть. Серединка омлета немного опадет, это нормально.
10. Подаем пышный омлет-пирог к столу, дополнив свежими овощами.
Приятного аппетита!